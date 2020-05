Canon heeft nieuwe software uitgebracht, waarmee je je Canon EOS-camera kunt gebruiken als webcam voor de Mac of PC. De kwaliteit is beter dan van de ingebouwde webcam.

Canon-camera als Mac-webcam

Tijdens de regelmatige videoconferenties met collega’s en bekenden, ben je vast al gewend geraakt aan de matige beeldkwaliteit. De meeste mensen lijken een videocam uit de vorige eeuw te gebruiken en bij Mac-gebruikers is het nauwelijks beter. Heb je een MacBook, dan is de resolutie van webcam 720p. Je kan dan ook beter je iPhone-camera voor videogesprekken gebruiken met tools zoals EpocCam. Maar het kan nog beter, als je een Canon EOS-camera hebt. De camerafabrikant heeft een bètaversie van EOS Webcam Utility uitgebracht voor macOS en Windows. Daarmee kun je je Canon EOS-camera inzetten als webcam.



De software is bedoeld voor bepaalde EOS-camera’s met verwisselbare lens en bepaalde PowerShot-camera’s. Voorbeelden zijn de EOS-1D X Mark III en de PowerShot SX70 HS. Een lijst met alle geschikte camera’s vind je op de website van Canon.

De verbinding loopt via USB, dus je hebt een kabel nodig die tussen de camera en de Mac loopt. Na het downloaden van de software configureer je de camera met je videoconferentie-app. Daarna kan het inbellen beginnen. Helaas moet je nog wel naar de korrelige beelden van anderen kijken, maar jij zit er in ieder geval scherp bij. In een filmpje legt de fabrikant uit hoe het werkt.

Na het installeren moet je je Mac herstarten. Vervolgens schakel je de videomodus van je camera in en sluit je de USB-kabel aan.

Er zijn ook instructies voor Windows:

Apple krijgt bij elke nieuwe MacBook weer kritiek op de matige kwaliteit van de webcam. Je zit opgescheept met 720p op alle Macs, behalve de iMac Pro. Die laatste heeft een 1080p resolutie, maar de rest van de gebruikers zit met een matige webcam die vooral slecht presteert bij matig licht. Je zou natuurlijk ook een externe webcam kunnen kopen, maar als je toch nog een geschikte Canon hebt liggen is dit een prima oplossing. Met een goedkope ringlicht (ca. 20 euro op Amazon) zorgt je dat ook de verlichting top is.

Beperkingen

Er zitten wel wat beperkingen aan. Zo kun je het wel gebruiken in Chrome, Zoom en Skype, maar niet in FaceTime en Safari. De Mac-apps van Zoom en Skype werken ook niet, dus je zult het via de browserversie moeten doen. Ook moet je in de VS wonen om de software te downloaden, maar wellicht kun je dat oplossen met een VPN.