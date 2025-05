Apple heeft in 2024 in stilte de Canadese startup Mayday Labs overgenomen. Het bedrijf stond bekend om een slimme agenda-app die met behulp van kunstmatige intelligentie automatisch planningen optimaliseerde en afspraken beheerde. Gaan we dit in iOS 19 terugzien?

Apple’s Agenda-app wordt door veel iPhone-gebruikers benut, maar de app ziet er al heel wat jaar hetzelfde uit met nagenoeg dezelfde ongewijzigde functies. Maar dat zou zomaar kunnen veranderen dankzij een overname van de Canadese startup Mayday Labs overgenomen, ontdekte MacGeneration. Dit bedrijf is gespecialiseerd in AI-gestuurde agenda- en planningssoftware voor iPhone, iPad en Mac. Hoewel de overname destijds weinig aandacht kreeg, is dit recentelijk naar voren gekomen door een melding bij de Europese Commissie. Dit is vereist onder de Digital Markets Act (DMA).

De mogelijkheden van de AI Agenda

Mayday Labs ontwikkelde een slimme agenda-app die gebruikmaakt van AI. Deze app plande automatisch afspraken en taken in op optimale tijdstippen. De app leerde van het gedrag en de voorkeuren van gebruikers. De app bood functies zoals automatische herschikking van afspraken en het vinden van gezamenlijke beschikbaarheid met collega’s. Vrij kort na de overname werd de app offline gehaald.

Ook was de integratie in iOS, iPadOS en macOS al goed. Zo kon je al met je iCloud-kalender en andere kalenders synchroniseren. Daarnaast was er een mogelijkheid om een icoon van Mayday aan je menubalk toe te voegen in macOS. Er waren ook speciale widgets voor iOS, iPadOS en macOS.

Sluit aan bij Apple Intelligence-strategie

Deze overname sluit naadloos aan bij Apple’s bredere strategie, waarin kunstmatige intelligentie en machine learning een steeds prominentere rol spelen binnen de software-ontwikkeling. Mocht Apple de technologie van Mayday daadwerkelijk integreren in de eigen Agenda-app, dan kunnen gebruikers rekenen op een slimme en proactieve upgrade. Denk aan automatische agendabeheer, efficiënte planning en eenvoudigere samenwerking met anderen.

Met deze zet positioneert Apple zich duidelijk voor een toekomst waarin AI een centrale rol speelt in het dagelijks leven van gebruikers. De introductie van Apple Intelligence in iOS 18 was daarbij pas het begin want met iOS 19 lijken er nog veel grotere stappen op komst.

Bekijk ook De belangrijkste iOS 19-geruchten: dit is er al gezegd over Apple’s volgende grote iPhone-update Elk jaar komt er een nieuwe iOS-versie voor je iPhone. Voorafgaand komt er een stroom aan geruchten voorbij over wat er allemaal anders gaat zijn. Wij zetten alles op een rijtje.

Komt er integratie in iOS 19?

Hoewel Apple zelf geen officiële verklaring heeft afgelegd over de plannen met Mayday’s technologie, is het aannemelijk dat elementen hiervan zullen worden geïntegreerd in Apple’s eigen Agenda-app. Aangezien de overname al een flinke tijd geleden gedaan is, is er tijd genoeg geweest om in ieder geval een aantal functies te integreren in de Agenda-app in iOS 19. Met de verwachte aankondiging van iOS 19 tijdens WWDC 2025 zou Apple deze AI-functionaliteiten kunnen introduceren. Dit zou dan een nieuwe functie worden in Apple Intelligence. Dit zou gebruikers in staat stellen om efficiënter te plannen en hun dagelijkse routines beter te beheren.