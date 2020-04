Het Ierse bedrijf Voysis is gevestigd in Dublin en werkte aan het verbeteren van natuurlijke taal voor virtuele assistenten. Mogelijk gaat Apple het gebruiken om de natuurlijke taal van Siri te verbeteren. De tool probeert de natuurlijke spraakpatronen van een gebruiker beter te begrijpen, om zodoende betere zoekresultaten te kunnen leveren. Apple heeft de overname al bevestigd met de opmerking “dat er wel vaker kleine technologiebedrijven overgenomen worden, maar dat er niet wordt besproken wat het doel of de plannen ermee zijn.” Voysis richtte zich vooral op online shoppen.



Apple zal Voysis waarschijnlijk gebruiken om Siri te verbeteren. De spraakuitvoer van Siri is sinds 2011 gaandeweg beter geworden. In iOS 13 klinkt de (Engelse) stem van Siri veel menselijker en de assistent kan ook beter natuurlijke taal herkennen. Maar helemaal perfect is het nog niet. De afgelopen jaren heeft Apple al heel wat AI-startups binnengehaald, waaronder Xnor.ai, Turi, VocalIQ, Perceptio, Emotient en andere. Meestal zijn ze bedoeld om Siri of activiteiten op het gebied van beeldherkenning en deep learning te verbeteren.

Voysis: gerichte zoekopdrachten

Op een webpagina die inmiddels is verwijderd, was te lezen dat je met de technologie van Voysis heel gericht zoekopdrachten naar bepaalde producten kon uitvoeren. Je kon dan bijvoorbeeld zeggen: “Ik heb een nieuw toetsenbord nodig” en “Mijn budget is 100 euro”. Je hoeft dan niet allerlei standaard spraakcommando’s te onthouden, maar kunt op een natuurlijke manier praten, zoals je ook tegen een winkelverkoper zou doen.

Voysis maakte gebruik van WaveNet-technologie, dat is ontstaan uit Google’s DeepMind-programma uit 2016. Hierbij is het mogelijk om spraak te genereren dat de menselijke stem benadert. De technologie werd verkocht aan bedrijven die hun spraakassistenten wilden verbeteren, vooral in de retailsector. Het werd zowel in apps als op websites gebruikt en het was erg compact: slechts 25MB aan geheugen was nodig om de technologie te kunnen inbouwen.

In 2018 haalde het bedrijf van oprichter en CEO Peter Cahill $8 miljoen aan investeringsgeld op. Die investeerders zitten nu waarschijnlijk goed, al is nog niet bekendgemaakt hoeveel Apple heeft betaald voor de overname.