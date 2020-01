Apple heeft het bedrijfje Xnor.ai overgenomen. De in Seattle gevestigde startup heeft zich gespecialiseerd in on-device kunstmatige intelligentie. Daarmee kan Apple zorgen dat er nog meer slimme processen lokaal op de iPhone kunnen plaatsvinden, zonder dat je batterij leegloopt.

Xnor.ai overname door Apple

De overname werd ontdekt door GeekWire, die zich baseert op bronnen die op de hoogte zijn van de deal. Apple heeft de overname nog niet officieel bevestigd, maar wil er zelden meer over kwijt “dat er wel vaker overnames worden gedaan”. Apple zou 200 miljoen dollar hebben betaald voor Xnor. De website is offline gehaald en de medewerkers zijn al bezig met het verhuizen van het kantoor.



Met de technologie van Xnor kunnen bedrijven energiezuinige deep learning-algoritmes op een smartphone of wearable gebruiken. Normaal moeten deze berekeningen in de cloud worden uitgevoerd. Door deze aanpak kan Xnor de privacy van data garanderen. Bovendien zou het minder geheugen kosten dan andere methodes.

Apple ziet ook wel brood in privacy en Xnor past er dan ook goed bij. Het kan gebruikt worden om Siri en slimme leertechnieken op de iPhone te verbeteren. Eerder deed Apple al soortgelijke overnames, zoals van het AI-bedrijfje Turi. Dat Xnor in Seattle gevestigd is doet meteen vermoeden dat er ook wel een link met Microsoft is. En dat blijkt inderdaad het geval: Xnor is opgericht met geld van voormalig Microsoft-oprichter Paul Allen. Hij heeft met zijn Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2) geld gestoken in allerlei bedrijfjes die bezig zijn met kunstmatige intelligentie.

Xnor staat trouwens voor een XNOR-poort, in het Nederlands ook wel EXNOF-poort genoemd. Dit is een digitale elektronische schakeling met twee of meer ingangen en één uitgang.