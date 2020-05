De Philips Hue Play Sync Box heeft in een grote update nieuwe functies gekregen. Er is ondersteuning voor Siri bij gekomen en ondersteunt nu eindelijk beelden in HDR10+ en Dolby Vision.

Als je graag je Hue-lampen wil synchroniseren met je televisie, kun je kiezen uit een aantal opties. Met een Philips Ambilight-tv is het koppelen slechts een druk op de knop, maar je hebt daar dus wel een speciale televisie voor nodig. Met de Hue Play Sync Box kan iedereen zijn of haar Hue-verlichting aan de televisie koppelen. Dit kastje werd vorig jaar uitgebracht en plaats je tussen je televisie en je HDMI-apparaten. Vanaf nu werkt dit kastje ook met spraakbesturing waaronder Siri.



Hue Play Sync Box met Siri en HDR10+ en Dolby Vision

De Hue Play Sync Box plaats je tussen je televisie en je HDMI-apparaten, zoals je Apple TV, spelcomputer of televisiekastje. Er zitten vier HDMI-aansluitingen op en wisselen tussen apparaten doe je dus via het kastje, die weer in verbinding staat met je Hue-bridge en je Hue-lampen. Na het installeren van de update via de Hue Sync-app, kun je via stembediening wisselen van HDMI-kanalen, schakelen van audio naar gaming- of videomodus en de synchronisatie van je lampen in- of uitschakelen. Een nadeel is wel dat dit voorlopig alleen nog werkt in het Engels. Naast ondersteuning voor Siri werkt het ook met Alexa en de Google Assistent.

Voor gebruikers van een geschikte 4K-televisie en een Apple TV 4K, is het goede nieuws dat de Hue Play Sync Box nu HDR10+ en Dolby Vision content ondersteunt. Dat betekent dat je geschikte films en series met mooiere kleuren kan bekijken. In de vorige versie kon je wel content met deze instelling bekijken, maar zonder je lichten hieraan te koppelen. Dat kan nu dus wel, zodat je lampen reageren op je HDR10+- en Dolby Vision-films en series. Tot slot werkt de Hue Play Sync Box nu ook samen met je infrarood tv-afstandsbediening of de Harmony-afstandsbedieningen van Logitech. Het is daardoor een stuk makkelijker om van kanalen te wisselen.

De Hue Play Sync Box is verkrijgbaar bij onder andere MediaMarkt voor een prijs van ongeveer €250.