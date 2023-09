Eerder dit voorjaar bracht Apple de dienst Apple Music Classical uit, dat inbegrepen is voor Apple Music-abonnees. De start van Apple Music Classical volgde na een overname van de Nederlandse dienst Primephonic, dat helemaal gespecialiseerd was in klassieke muziek. Nu heeft Apple op dit vlak weer een overname gedaan. Het label BIS Records is nu in handen van Apple.



BIS Records overgenomen door Apple

BIS Records, dat deze week haar 50-jarige jubileum viert, is in 1973 opgericht door Robert von Bahr. Het is een platenlabel dat voornamelijk gespecialiseerd is in het uitbrengen van albums met klassieke muziek. Zowel nieuw klassiek talent als oude werken zijn door BIS Records uitgebracht. Op haar website zegt oprichter Robert von Bahr dat ze lang gezocht hebben naar een manier hoe ze hun verdiensten voor de klassieke muziek kunnen voortzetten. Daarin is Apple voor hun de ideale partner, zo zegt Von Bahr. De start van Apple Music Classical is voor hun één van de redenen geweest om zich bij Apple aan te sluiten. Ook de hoge geluidskwaliteit van Apple Music is één van de redenen geweest, zo legt de BIS Records-oprichter uit.

Vanaf nu maakt BIS Records dus deel uit van Apple Music Classical, maar ook van Platoon. Nu zegt de naam Platoon je misschien niets, maar Apple nam Platoon in 2018 over. Platoon is een bedrijf dat opkomende artiesten helpt om muziek uit te brengen. Platoon werd ooit opgericht door iTunes-veteraan Denzyl Feigelson.

Bij de overname van BIS Records blijven alle medewerkers in dienst. Wat de gevolgen precies voor gebruikers is, moet de toekomst uitwijzen. In ieder geval zal dit helpen om het aanbod van albums en muziek op Apple Music Classical verder uit te breiden.