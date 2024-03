Als Apple later dit jaar de AI-functies van iOS 18 onthult, zal daarin technologie van het Canadese bedrijf DarwinAI zijn gebruikt. Apple nam het bedrijf eerder dit jaar over. En die naam is wel heel toevallig.

Je hoeft geen Apple-historicus te zijn om te weten dat Darwin een belangrijke naam is uit de geschiedenis van Apple. Darwin OS is een open source besturingssysteem, gebaseerd op Unix, dat in 2000 voor het eerst werd uitgegeven door Apple. Het is vandaag de dag de kern van een set componenten waaruit macOS en iOS zijn ontstaan. Het zou wat zijn, als Apple’s geplande AI-functies ook de naam Darwin (AI) krijgen. Apple nam DarwinAI over om het eigen AI-team uit te breiden, meldt Bloomberg. De Canadezen ontwikkelden AI-technologie voor het efficiënter maken van neurale netwerken, zodat ze minder ruimte innemen. En dat is belangrijk voor Apple, want AI-functies moeten zoveel mogelijk lokaal op de toestellen plaatsvinden om de privacy van gebruikers te waarborgen.

Daarnaast maakt Darwin AI-technologie voor het visueel inspecteren van onderdelen tijdens een productieproces. Klanten in verschillende bedrijfstakken maken er gebruik van.

De websites en sociale media-accounts van DarwinAI zijn offline gehaald na de overname door Apple. Ook zijn tientallen voormalige DarwinAI-medewerkers overgestapt naar Apple. Eén van hen is AI-onderzoeker Alexander Wong van de Universiteit van Waterloo, die aan de basis stond van DarwinAI. Hij is nu directeur van de AI-groep binnen Apple. Voormalige medewerkers mogen nog niets zeggen, aangezien de overname nog niet officieel bekend is gemaakt.

Het team van DarwinAI, tijdens een bezoek aan Intel in maart 2020. In het midden met zwart jasje zit CEO Sheldon Fernandez.

Hoe DarwinAI is ontstaan

Als doctoraatstudent Systems Design Engineering aan de Universiteit van Waterloo, had Alexander Wong niet genoeg geld voor de hardware die hij nodig had om zijn experimenten in Computer Vision uit te voeren. Hij bedacht daarom een techniek om neurale netwerkmodellen kleiner en sneller te maken. Tijdens een presentatie vertelde iemand dat zijn doctoraatswerk cool was, maar dat hij goud in handen had met de techniek die hij had ontwikkeld. DarwinAI werd opgericht om de techniek commercieel aan te bieden, met Wong als hoofdonderzoeker en Sheldon Fernandez als CEO. Intel levert de faciliteiten er omheen, zoals een datacenter en randapplicaties.

Reactie van Apple: ‘We nemen wel vaker bedrijven over’

Apple bevestigde de overname met de gebruikelijke vage verklaring: “Apple koopt van tijd tot tijd kleinere technologiebedrijven, maar gaat niet in op het doel of de plannen.” Die plannen liggen al min of meer op straat: Apple zou bezig zijn om grote taalmodellen (Large Language Models) te testen en generatieve AI-functies willen inbouwen in iOS 18 en macOS 15. Volgens geruchten zijn die AI-functies binnenkort te vinden in Siri, Shortcuts, Berichten, Apple Music en andere apps. Om privacyredenen moeten die AI-functies zoveel mogelijk lokaal draaien.

Apple CEO Tim Cook heeft al bevestigd dat Apple in 2024 grote nieuwe functies zal aankondigen op het gebied van generatieve AI. Hij sprak zelfs van “baanbrekende” vernieuwingen, waarmee Apple nieuwe wegen zal inslaan. Nu Apple met de Apple Car is gestopt kan het bedrijf zich helemaal focussen op de