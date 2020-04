Google en Apple verbeteren beveiliging van coronavirus-oplossing

Beide bedrijven gaan het encryptie-algoritme en de manier waarop ID’s worden gegenereerd aanpassen. De aanpassingen worden gedaan aan de API’s die twee weken geleden aangekondigd werden voor iOS en Android. Op termijn worden de functies ook standaard ingebouwd in de besturingssystemen. Maar eerst krijgen overheden en instanties de mogelijkheid om ze toe te voegen aan eigen apps via een applicatieprogrammeerinterface (API). De aanpassingen moeten het makkelijker maken om de functionaliteit toe te voegen aan apps. Daarnaast komen er nieuwe functies en wordt de beveiliging verbeterd.



Genereren van sleutels

De sleutel voor ID’s wordt voortaan willekeurig gegenereerd op het toestel, waardoor het lastiger wordt om de sleutels te raden en te gebruiken om iemand te volgen. Eerder was het idee om een ID-sleutel te genereren op basis van een privésleutel op het toestel. Daarnaast gaan Apple en Google de metadata van het Bluetooth-signaal versleutelen, bijvoorbeeld het type telefoon. De gekozen encryptiestandaard is ook anders: AES, in plaats van de eerdere keuze HMAC.

Volgens de bedrijven trekt de coronatracking je batterij niet leeg. De software is te gebruiken op iPhones en iPads van de afgelopen vier jaar, inclusief de iPhone 6s en iPhone 6s Plus.

Houdt rekening met signaalsterkte

De oplossing krijgt ook een nieuwe functie erbij: er wordt rekening gehouden met de signaalsterkte van Bluetooth-verbindingen. Dit gebeurt met behulp van het Received Signal Strength Indication- of RSSI-protocol. Apps kunnen dan beter inschatten hoe dicht twee gebruikers bij elkaar in de buurt zijn geweest. Het is dan mogelijk om alleen een waarschuwing te sturen als je op een bepaalde afstand en voor een bepaalde tijdsduur bij elkaar bent geweest. Zo kunnen overheden en instanties beter zelf bepalen hoe lang de blootstelling moet zijn geweest.

De makers van een app kunnen ook het aantal dagen vanaf het mogelijke besmettingsmoment zelf bepalen en aangeven welke acties een gebruiker moet nemen.

Nog een andere wijziging is dat er een limiet wordt gezet op de tijdsduur dat apps Bluetooth-informatie kunnen opvragen. Straks kan dat alleen met tussenpozen van 5 minuten en met een maximum van een halfuur.

Eerste beta volgende week

Tenslotte wordt ook nog de snelheid van de oplossing verbeterd. Apple en Google zijn van plan om volgende week een beta-versie uit te brengen. Alle wijzigingen zijn doorgevoerd op basis van feedback van instanties en officials.

Op de website van Apple is meer informatie te vinden.