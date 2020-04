Een paar weken geleden kondigde Apple en Google een samenwerking aan om het coronavirus te traceren. Dit plan bestaat uit twee fases: een API voor ontwikkelaars van corona-apps zodat zij van de mogelijkheden die Apple en Google bieden gebruik kunnen maken en een standaard ingebouwde tracking in de besturingssystemen zelf. De eerste fase zou halverwege mei beschikbaar komen, maar Tim Cook zou tegenover eurocommissaris Thierry Breton gezegd hebben dat dit nu gepland staat voor 28 april.



‘Release Apple en Google API voor coronatracking op 28 april’

Thierry Breton sprak gisteren met Tim Cook over de maatregelen die Apple neemt om coronatracking via apps mogelijk te maken op iPhones. In het gesprek maakt Breton duidelijk dat hij graag wil dat de geplande app van de Franse overheid goed werkt op iPhones. Frankrijk vroeg eerder deze week aan Apple om de beveiliging zwakker te maken. Hoe Tim Cook hierop reageerde is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Apple hier op in gaat.

Bekijk ook Frankrijk vraagt Apple om iOS-beveiliging te versoepelen voor corona-app Frankrijk werkt aan een eigen corona-app, maar merkt daarbij dat de Bluetooth-beveiliging van iOS in de weg zit. Het land vraagt of Apple de beveiliging van Bluetooth kan verlagen, zodat de app werkt.

Na het gesprek met Tim Cook zou Breton gezegd hebben dat Tim Cook beloofde dat de tools van Apple en Google vanaf 28 april beschikbaar zijn voor ontwikkelaars. Vanaf dat moment kunnen zij de techniek van Apple dus implementeren in hun eigen apps. Daardoor is het ook niet meer noodzakelijk om bijvoorbeeld de beveiliging van iPhones te versoepelen. Vermoedelijk komt er dan ook rond 28 april een software-update voor iPhones beschikbaar die de tools aan de iPhone toevoegt.

I just had a good exchange with #Apple CEO @tim_cook on the need to ensure that contact tracing apps are fully:

✔️anonymised

✔️voluntary

✔️transparent

✔️temporary

✔️secured

and interoperable across operating systems and borders.#Deconfinement apps must respect our #privacy. pic.twitter.com/VrnUXOsrat — Thierry Breton (@ThierryBreton) April 22, 2020

Apple wil dat zoveel mogelijk iPhones geschikt zijn voor de mogelijkheden die het bedrijf samen met Google ontwikkeld heeft. Mogelijk komt er dan ook een update uit voor toestellen die draaien op iOS 12, zolang de hardware de juiste Bluetooth-protocollen ondersteunt.

In Nederland worden inmiddels plannen gemaakt om een nieuwe corona-app te maken, in plaats van te kiezen uit de eerder zeven gepresenteerde apps. Minister De Jonge wil in vier weken een eigen corona-app maken. Dat zou betekenen dat de app ook gebruik kan maken van de middelen die Apple en Google beschikbaar stellen. Of de app daar ook echt gebruik van gaat maken, is nog de vraag.