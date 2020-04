iCulture Vandaag: dit was vrijdag 24 april 2020

Vandaag staat in het teken van de release van de iPhone SE 2020. Heb jij jouw bestelling al binnen of wordt jouw exemplaar later bezorgd? Wij geven in ieder geval tips wat je kan doen als je net een nieuwe iPhone gekocht hebt. Heb je nog wel plannen om hem aan te schaffen, check dan ons artikel met actuele voorraadinformatie over de iPhone. Maar er was ook nog ander nieuws en dat lees je in deze iCulture Vandaag!



Deze iPhone SE 2020-hoesjes bieden goede bescherming en zien er nog mooi uit ook.

