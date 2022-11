Geen samenwerking providers bij storingen

Het gaat om een overeenkomst die eind 2014 werd afgesloten tussen de drie grote providers van Nederland. Aanleiding was een grote brand in een Vodafone-netwerkknooppunt in de regio Rotterdam in april 2012, waardoor klanten dagenlang niet konden bellen. Reden om te stoppen is dat het handhaven van de onderlinge koppelen van de netwerken te duur en te complex wordt. Het zou bovendien niet meer nodig zijn, omdat de 4G- en 5G-netwerken robuuster zijn geworden en er meer alternatieven zijn. Diensten zoals WhatsApp zijn ook via wifi te gebruiken.



De oorspronkelijke afspraak gold overigens voor de 2G- en 3G-netwerken van de providers; netwerken die ondertussen worden uitgefaseerd. Het idee was dat klanten bij grote storingen gebruik konden maken van één van de andere netwerken, zodat ze alsnog bereikbaar konden zijn. Zo’n situatie heeft zich sinds 2012 echter niet meer voorgedaan. De providers stapten daarom naar minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), die een onderzoek liet instellen door onderzoeksinstituut TNO. TNO concludeerde dat de afspraken inderdaad net meer nodig zijn en beëindigd kunnen worden . 112 en NL-Alert vallen overigens buiten de afspraken.

Wat betekent het voor jou?

Mocht je als iPhone-gebruiker te maken krijgen met een grote storing, dan kun je een paar dingen doen. De eerder genoemde optie om gebruik te maken van wifi betekent dat je nog steeds goed bereikbaar bent. Je kunt bellen via wifi met apps zoals FaceTime. Ook bellen met WhatsApp is een goede optie.

Mensen die niet afhankelijk willen zijn van één netwerk kunnen ook een dualsim-toestel aanschaffen. Dat betekent overigens niet dat je continu twee abonnementen hoeft te hebben. Op het moment dat er een grote storing uitbreekt en je na een dag nog steeds niet bereikbaar bent kun je gemakkelijk ergens een eSIM-abonnement afsluiten. Wel bij een provider die gebruik maakt van een ander netwerk, natuurlijk. Heb je bijvoorbeeld T-Mobile of Vodafone, dan kun je een pre-paid eSIM bij Simyo afsluiten want die zit op het KPN-netwerk. Bij andere providers is pre-paid eSIM vaak niet mogelijk.