Analist: ‘Apple moet zoekmachine DuckDuckGo overnemen’

Apple: overname DuckDuckGo

Apple bouwt iPhones die netjes met je privacy omgaan, maar zet er vervolgens een zoekmachine op die bedoeld is om zoveel mogelijk data te verzamelen. Ergens klopt daar iets niet en analist Toni Sacconaghi heeft de oplossing: Apple moet gewoon DuckDuckGo kopen om de Google-zoekmachine te vervangen. Er zit alleen één probleem aan: Apple verdient miljarden aan de zoekmachine-deal met Google. In 2018 schreven we dat Google $9 miljard aan Apple heeft betaald om de standaard zoekmachine op de iPhone te zijn. Het zal sindsdien niet minder zijn geworden: in 2017 was het namelijk $3 miljard en een jaar eerder was het $1 miljard.



Met DuckDuckGo zijn de rollen omgedraaid: daarvoor zal Apple zelf geld moeten betalen. De privacyvriendelijke zoekmachine profiteert van EU-regels rondom privacy en oneerlijke concurrentie. Zo hebben Android-gebruikers bij het in gebruik nemen van hun nieuwe smartphone vanaf deze zomer een extra keuze: je kunt al bij het instellen van het apparaat aangeven dat je een andere standaard zoekmachine wil.

Bij een iPhone kun je de zoekmachine wijzigen naar DuckDuckGo, maar die keuze moet je achteraf bewust doen. Je krijgt tijdens de ingebruikname (nog) geen optie om te kiezen. Dat zou met iOS 14 wel eens kunnen gaan veranderen, nu er geruchten zijn dat Apple je straks laat kiezen welke standaardapps je wilt gebruiken. Safari, Chrome of Firefox? En wil je dan met Google, Bing of DuckDuckGo als zoekmachine? Het kan zomaar gebeuren.

Er zijn wel meer privacyvriendelijke zoekmachines voor de iPhone. Zo is er het Nederlandse Startpage, dat je zoekgedrag omleidt zodat Google niet weet dat jij het bent. DuckDuckGo heeft een eigen zoekmachine, die sinds 2010 niet je IP-adres en andere data vastlegt.

Het grootste obstakel bij andere zoekmachines is dat je de vertrouwde weergave van zoekresultaten kwijt bent. En dan bedoelen we niet de reclames die bovenaan de lijst staan, maar de weergave en de nauwkeurigheid waarmee je bij Google gericht kunt zoeken.

Applebot: Apple’s eigen zoekmachine

In 2015 gingen er geruchten dat Apple een eigen zoekmachine aan het ontwikkelen was onder de naam Applebot. Maar volgens Bernstein-analyst Toni Sacconaghi kan Apple het slimmer aanpakken door gewoon DuckDuckGo over te nemen. Het zou minimale impact opleveren en Apple zou veel sneller kunnen beschikken over een goede zoekmachine. Google is weliswaar de meest dominante speler als het om zoekmachines gaat, maar Apple is in een sterke positie om Google onder druk te zetten.

Sacconaghi schat in dat Google momenteel tussen de $7 miljard en $8 miljard per jaar aan Apple betaalt om de standaard zoekmachine van iOS en Siri te zijn. Die deal heeft voor beide partijen zin. Google verdient de investering terug met extra reclame-inkomsten. Maar volgens Sacconaghi zit Apple in een riantere positie: zij bepalen wat er op een iPhone standaard wordt meegeleverd. Maar Apple is wel afhankelijk van Bing als belangrijkste tegenwicht tegen Google, terwijl Microsoft’s zoekmachine niet zo heel populair is. Met een eigen zoekmachine zet Apple niet alleen zichzelf op de kaart, maar heeft ook in één klap een belangrijk machtsmiddel in handen.

Een overname van DuckDuckGo zou Apple nog geen $1 miljard kosten, denkt de analist. Er werken minder dan 100 mensen en de visie rondom privacy is in lijn met die van Apple. Toch is de man ook realistisch: DuckDuckGo zou nooit de $7 tot $8 miljard aan inkomsten kunnen goedmaken die Apple nu via Google binnenhaalt. Nadeel is ook dat Apple afhankelijk wordt van een andere grootmacht, Microsoft. DuckDuckGo gebruikt namelijk Microsoft’s webcrawler. Wat misschien maar weinig mensen weten, is dat Siri tot 2017 ook gebruik maakte van Bing. Daarna werd ook voor Siri de overstap gemaakt naar Google.

In een uitgebreid portret over DuckDuckGo kun je meer lezen over de achtergrond van deze zoekmachine.

