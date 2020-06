Apple maakt al jaren zijn eigen chips voor de iPhone en iPad, maar bij de Mac zijn ze nog altijd afhankelijk van Intel. Dit heeft voor Apple flink wat nadelen, omdat de introductie van nieuwe modellen af hangt van de ontwikkelingen bij Intel. Het komende jaar gaat daar verandering in komen, zo meldt Bloomberg vandaag. De overgang naar op ARM-gebaseeerde chips van Apple voor de Mac wordt tijdens de WWDC onthuld. Maar dat betekent niet dat we deze maand al nieuwe Macs gaan zien.



‘Apple’s eigen Mac-chips tijdens WWDC aangekondigd’

Het project staat bij Apple intern bekend als Kalamata. Apple zou tijdens de WWDC de transitie willen aankondigen, zodat ontwikkelaars de tijd hebben om hun apps aan te passen. Omdat de ARM-architectuur van Apple’s eigen chips anders is dan die van Intel, moeten alle Mac-apps aangepast worden om nog te kunnen werken. Door de aankondiging vroegtijdig te doen, heeft iedere ontwikkelaar ruim van tevoren de tijd om de nodige aanpassingen te doen. De eerste Mac die zo’n ARM-chip hebben, verschijnen dan volgens planning begin 2021.

De technologie in de chips is gebaseerd op dezelfde technologie als in de chips voor iPhone en iPad. Het besturingssysteem van de Mac blijft macOS, maar dan geschikt gemaakt voor de ARM-chips. Het is de verwachting dat Apple de komende jaren langzaamaan elk product in de Mac-lineup vernieuwt met de eigen chips. Dat betekent dat dus ook de professionele machines als de Mac Pro uiteindelijk de overstap zullen maken.

Uit de eerste tests blijkt dat er flink wat verbeteringen in grafische prestaties zijn en dat apps die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie beter presteren. Ook zijn de chips energiezuiniger. Dat geeft Apple de mogelijkheid om laptops weer dunner en lichter te maken, zo stelt de bron. Apple zou momenteel bezig zijn met drie eigen processoren, waarvan er eentje gebaseerd is op de aankomende A14-chip voor iPhones. De Macs krijgen daarnaast ook nog een Neural Engine. Bij de iPhone zitten we inmiddels op derde generatie Neural Engine-chip. Deze regelt alles wat te maken heeft met machine learning en kunstmatige intelligentie, wat vooral bij fotografie van pas komt.

Gevolgen voor huidige Macs

Voor huidige Mac-eigenaren verandert er in feite niks. Apple blijft voor alle modellen gewoon nog software-updates uitbrengen, met zeer waarschijnlijk dezelfde nieuwe functies en verbeteringen. Het kan wel zo zijn dat toekomstige Macs met eigen chips van Apple extra optimalisaties krijgen, maar de komende jaren blijft Apple updates uitbrengen voor alle recente producten. Apps en andere programma’s zullen ook nog gewoon blijven werken en verschijnen, dus je hoeft niet bang te zijn dat je favoriete app straks niet meer werkt op jouw vertrouwde MacBook.