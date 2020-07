Kan Apple ARM overnemen?

ARM Holdings is het Britse bedrijf dat chips ontwerpt en vervolgens in licentie geeft aan allerlei bedrijven. Apple is één van de klanten en baseert bijvoorbeeld de A12 Bionic (en allerlei andere A-chips) op de ontwerpen van ARM. Binnenkort komen daar processoren voor de Mac bij, die ook gebaseerd zijn op de designs van ARM. Het bedrijf is volledig eigendom van het Japanse concern SoftBank, maar mogelijk niet lang meer.



SoftBank is een conglomeraat van bedrijven dat actief is op het gebied van telecommunicatie, media, e-commerce, internet, robotica, financiën en marketing. De Amerikaanse telecomprovider Sprint en de Japanse telecomactiviteiten vormen het belangrijkste bedrijfsonderdeel, terwijl ARM een veel kleiner deel van de omzet binnen brengt.

SoftBank zou nu overwegen om ARM te verkopen en heeft daarvoor Goldman Sachs als adviseur binnengehaald. Het zou gaan om vroege verkenningen. Mogelijk is Apple geïnteresseerd in een overname. Er wordt al sinds 2010 over gespeculeerd en nu zou zich de mogelijkheid kunnen voordoen. Een verkoop van ARM of een beursgang zal waarschijnlijk weinig invloed hebben op Apple.

Om een indruk te geven van de bedragen die daarmee gemoeid zijn: in 2016 nam SoftBank ARM Holdings over voor $32 miljard en gaf daarbij aan dat het ARM op een gegeven moment weer zelfstandig wilde maken.

SoftBank CEO Masayoshi Son had bij de overname hoge verwachtingen om te kunnen profiteren van de opkomst van de Internet oF Things. Maar dat is niet goed gelukt en nu heeft SoftBank extra geld nodig. Het plan is om $41 miljard aan eigendommen te verkopen, mede onder invloed van investeerder Elliott Management Corp., die wil dat SoftBank herstructureringen doorvoert.

Apple is mede-oprichter van ARM

Apple en ARM hebben al een lange geschiedenis samen, die teruggaat naar de jaren negentig. Het ontstond in november 1990 als Advanced RISC Machines Ltd en was een joint-venture tussen Apple, Acorn Computers en VLSI Technology. Een overname is goed denkbaar: Apple heeft geld genoeg en met de kennis van ARM kan Apple de concurrentie uitschakelen en nog betere processoren maken.

Voormalig Apple-topman Jean-Louis Gassée gaf eerder deze week aan dat hij ARM-processoren zo goed vindt dat Microsoft ook zou moeten overstappen om te voorkomen dat ze de pc-markt kwijtraken aan Apple.