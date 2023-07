Strengere regels voor data

Met de komt van App Tracking Transparency in iOS 14 heeft Apple er al voor gezorgd dat de privacy in apps sterk is verbeterd. Ook is het voor adverteerders moeilijker om allerlei data te verzamelen. Om dit te omzeilen hebben sommige ontwikkelaars gekozen voor slimme manieren om toch het gedrag van de gebruiker te achterhalen, ook wel device fingerprinting genaamd. Om dit te beperken heeft Apple nu extra beperkingen aangekondigd voor API’s (applicatieprogrammeerinterfaces) die bijvoorbeeld toegang geven tot het toetsenbord, berekenen hoeveel tijd het apparaat actief is en hoeveel opslagruimte er nog vrij is. Als ontwikkelaars deze data willen uitlezen, moeten ze aan Apple uitleggen waarom ze het nodig hebben.



Apple wees eerder al apps af die proberen de privacymaatregelen te omzeilen, maar trekt de teugels nu nog iets strakker aan. De nieuwe maatregelen gelden vanaf het najaar van 2023. Ontwikkelaars krijgen een waarschuwingsmail van Apple als ze een app proberen te uploaden naar App Store Connect, het dashboard voor ontwikkelaars. Vanaf voorjaar 2024 worden dergelijke apps niet meer geaccepteerd, tenzij ze een goede reden hebben.

Het gaat in totaal om 30 API’s die ‘required reason API’ worden genoemd, maar die lijst kan in de toekomst nog worden aangepast. Ook zijn er per API wel wat uitzonderingen mogelijk. Apple benadrukt meermaals dat data die met deze API’s wordt verzameld (of data die ervan is afgeleid), niet buiten het apparaat mag worden verzonden.

Meer info vind je op de developersite van Apple.