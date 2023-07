Toen de eerste iPhone in de VS werd uitgebracht, werd er in Nederland een feestje georganiseerd waarbij iedereen ‘m even kon vasthouden. Bij de Vision Pro zal dat niet zo snel gebeuren. Apple heeft allerlei regels opgesteld om te voorkomen dat er details over de Vision Pro naar buiten komen. Of dat iemand ‘m per ongeluk laat liggen in een bar, zoals Apple zelf overkwam bij de iPhone 4. Zo zit er een AirTag in, waarmee Apple kan kijken of de Vision Pro wel op dezelfde plek blijft.



Apple heeft de aanvragen voor de Vision Pro developer kit geopend en dat betekent dat de headset binnenkort in handen komt van ontwikkelaars buiten het bedrijf. De developer kit is bedoeld om apps voor visionOS te maken voor dat de headset op de markt komt. Maar het is wel heel verleidelijk om de Vision Pro ook aan je collega’s, vrienden en familieleden te laten zien. Maar dat mag niet. De developer kit moet in een gesloten, beveiligde werkruimte worden bewaard, die alleen toegankelijk is voor de aanvrager zelf en geautoriseerde ontwikkelaars. Die ruimte moet volledig afgesloten zijn met stevige deuren, vloeren, muren en plafond. Ook moeten er sloten op zitten die vergrendeld kunnen worden wanneer de developerkit in gebruik is. Dat klinkt overdreven, maar Apple wil voorkomen dat ontwikkelaars in een open tent gaan staan en vervolgens verklaren “dat ze er ook niets aan konden doen” dat er mensen stonden mee te kijken. Onbevoegden mogen de developer kit niet bekijken, vasthouden of gebruiken. Dit is met inbegrip van familie, vrienden, huisgenoten en huishoudelijk personeel. Tijdens het gebruik moet de developer Kit altijd in het gezichtsveld van de ontwikkelaar is. Hij mag niet onbeheerd achter worden gelaten en als hij niet wordt gebruikt moet hij in een afgesloten Pelican-koffer worden bewaard, in een ruimte waar alleen de ontwikkelaar toegang toe heeft. Dit kan in een groot kantoor lastig zijn, maar je zou hiervoor een afgesloten kast, kluis of bureaulade kunnen gebruiken.



Niemand mag ‘m in het echt zien. Nou ja, behalve dan een paar duizend mensen die op de WWDC waren.

Het is natuurlijk maar de vraag in hoeverre Apple dit onder controle houdt. Een betere manier om de developer kit geheim te houden is als de ontwikkelaars naar Cupertino worden gehaald, waar ze in beveiligde werkruimtes van Apple zelf aan de slag kunnen gaan. Maar ook dan kun je niet voorkomen dat iemand foto’s maakt en die naar een vriend stuurt. Apple gebruikt een AirTag om de locatie van de Vision Pro developer kits in de gaten te houden. Het is namelijk niet toegestaan om de developer kit te verplaatsen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple. Dankzij de AirTag is de developer kit gemakkelijker terug te vinden bij verlies of diefstal.

Ben je langer dan 10 dagen niet op je werkplek, dan moet je met de Apple-contactpersoon overleggen hoe de kit tijdens je afwezigheid veilig kunt bewaren. Het is nog onduidelijk wanneer de eerste Vision Pro developer kits bij de ontwikkelaars aankomen en hoeveel mensen er zullen worden goedgekeurd voor het programma. Wel weten we wat meer over de procedure. De ontwikkelaars moeten een formulier invullen met hun maatgegevens. Ze gebruiken daarvoor de Measure and Fit-app die met de camera bepaalt wat de maat van de nekband en Light Seal moet zijn. Verder moeten ontwikkelaars invullen of ze een bril dragen; ze krijgen dan rechtstreeks van Zeiss de juiste lenzen toegestuurd.