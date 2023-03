Gebruikers hebben er even op moeten wachten, maar nu is het zover: AutoCAD voor Mac is aangepast voor Apple Silicon. Het gaat hier om complexe software, dus ontwikkelaar Autodesk had wat meer tijd nodig.

Om te profiteren van de Apple Silicon-optimalisatie moet je AutoCAD 2024 of AutoCAD LT voor Mac hebben. Deze versie werkt ook nog prima op Intel Macs, maar vooral mensen met een M1- of M2-chip zullen de verbeteringen merken. De prestaties zijn tot twee keer verdubbeld, vergeleken met de niet-geoptimaliseerde softwareversie van 2023. Andere functies die zijn toegevoegd zijn Markup Import, Markup Assist, Smart Blocks Placement, Trace Updates en meer. Op de website van Autodesk vind je alle details.



De timing van AutoCAD 20204 komt goed uit, net nu de nieuwste MacBook Pro’s zijn uitgebracht. Die bieden volgens Apple op zich al 20% verbeterde performance als je de M2 Pro met de M1 Pro vergelijkt. Voor gebruikers van AutoCAD zal wellicht het 16-inch topmodel van rond de €4.000 met 12-core CPU, 38-core GPU en 32GB centraal geheugen het meest voor de hand liggen, hoewel je dit tegen meerprijs nog verder kunt opvoeren.

AutoCAD-gebruikers waren tot nu toe aangewezen op Rosetta 2, de vertaalsoftware waarmee je niet-geoptimaliseerde software toch op je Apple Silicon Mac kunt gebruiken. Dit werkt echter lang niet zo efficient dan wanneer software native is aangepast, zoals nu met AutoCAD 2024 is gebeurd. Er zit in de nieuwste versie trouwens ook ondersteuning voor twee nieuwe talen: Italiaans en Spaans. Nederlanders en Belgen zullen het met de Engelstalige versie moeten doen.

Je kunt de software 30 dagen gratis proberen en daarna kost het €291 per maand, €2.343 per jaar of €7.025 voor drie jaar. AutoCAD wordt vooral gebruikt door architecten, engineers en constructeurs om bijvoorbeeld 2D- en 3D-modellen te maken. Je kunt ook allerlei taken automatiseren, zoals het vergelijken van tekeningen en tellen van het aantal objecten. Kortom: het kost behoorlijk wat, maar je kunt er ook tijd mee besparen.