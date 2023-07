WhatsApp directe videoberichten

Het was al mogelijk om met WhatsApp spraakberichten uit te wisselen, als je je bericht wat persoonlijker wil maken. Maar het wordt nóg persoonlijker als je ook de andere persoon kunt zien. Dit is mogelijk dankzij de korte videoberichten, die de komende weken stapsgewijs worden uitgebracht. Over een paar weken zal iedereen de functie kunnen gebruiken. Daardoor zal niet iedereen direct in staat zijn om de ‘instant’ videoberichten te versturen.



Het maken van een videobericht vanuit de app gaat sneller dan wanneer je eerst zelf een video met de Camera-app opneemt en vervolgens naar een WhatsApp-vriend of -groep stuurt. Volgens het bedrijf is het een leuke manier om snel iets te delen “met alle emoties”. Denk aan een verjaardagswens, een “goedemorgen” of “slaap lekker” aan het begin of einde an de dag, of het vertellen van een mop. Mark Zuckerberg laat op zijn Facebook-pagina zien hoe het werkt

Korte video opnemen in WhatsApp

Het opnemen van een korte video is vergelijkbaar met het opnemen van een spraakbericht. Je drukt op de knop waarmee je nu ook spraakberichten opneemt. Daarna kies je tussen spraak of video. Er zijn twee manieren om vervolgens op te nemen: de knop ingedrukt houden of omhoog vegen om handsfree te kunnen filmen.

De verstuurde video’s verschijnen als bollen in het gesprek. Als de ontvanger zo’n filmpje binnenkrijgt, wordt het automatisch zonder geluid afgespeeld. Tik je erop, dan krijg je de volledige video met audio te zien. Er is dus een verschil met spraakberichten, die juist niet automatisch starten en veel langer dan 60 seconden mogen zijn. De berichten zijn end-to-end versleuteld.