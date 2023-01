Apple's volgende Mac Pro is voorzien van Apple Silicon, zoals inmiddels wel bekend is. Maar volgens Mark Gurman houdt deze Mac hetzelfde design en zal het geheugen niet te upgraden zijn.

Mac Pro 2023 ziet er hetzelfde uit als z’n voorganger

Het gerucht komt van Mark Gurman, die in zijn Power On-nieuwsbrief voorspellingen doet over Apple’s volgende Mac Pro. Dit is het enige product dat nog niet de sprong naar Apple Silicon heeft gemaakt. Hij zal echter hetzelfde uiterlijk hebben als zijn voorganger uit 2019, dus met het bekende kaasrasp-design. Een tegenvaller is dat het geheugen (RAM) niet te upgraden is, omdat Apple Silicon alles op één chip geïntegreerd heeft op het M2 Ultra-moederbord. Het vorige model met Intel bood wel de mogelijkheid om RAM te upgraden.



De Mac Pro krijgt twee extra SSD-slots voor extra opslag en uitbreidingsslots voor graphics, media en netwerkkaarten. Dit moet het apparaat onderscheiden van de aanstaande Mac Studio met M2 Ultra, die niet te upgraden is. Gurman meldde eerder dat Apple plannen om een duurder model van de Mac Pro heeft geannuleerd. Het gaat hier om een CPU met 48 cores en een GPU met 152 cores, die nooit het daglicht zal zien omdat het te duur zou uitpakken en de markt te gering is.

Apple had beloofd om in 2022 klaar te zijn met de overstap naar Apple Silicon, maar heeft deze zelfopgelegde deadline niet gehaald. De verwachting is nu dat de Mac Pro met M2 Ultra in de loop van 2023 verschijnt.