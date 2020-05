Er gaan al jarenlang geruchten over een eigen hoofdtelefoon van Apple, naast de bestaande Beats-producten. Deze high-end koptelefoon zou al deze zomer op de markt kunnen komen. Maar hoe gaat ‘ie heten? Geruchtenlekker Jon Prosser voorspelt dat Apple voor de naam ‘AirPods Studio’ zal gaan. Ze hebben codenaam B515 en zullen $349 kosten. Prosser noemde afgelopen april ook al de codenaam en de prijs. Dat ze mogelijk als ‘AirPods Studio’ in de winkel zullen liggen, is nieuw. Apple zou plannen hebben om ze tijdens WWDC 2020 aan te kondigen.



Wat deze hoofdtelefoon bijzonder maakt? Daarvoor kunnen we terecht bij analist Ming-Chi Kuo, die er al in 2018 over schreef. Hij verwacht een compleet nieuw design voor deze premium-koptelefoon, die zoals verwacht in het wat hogere prijssegment zal vallen. De draadloze functies van de AirPods, maar dan in een over-ear design. Waarschijnlijk zit er ook actieve ruisonderdrukking (ACN) in.



De Beats Studio 3 hoofdtelefoon zit met €349 in dezelfde prijsklasse

De naam Studio gebruikt Apple ook al voor de duurdere Beats-koptelefoons. Met een prijs van $349 zouden de AirPods Studio een directe concurrent zijn van de high-end koptelefoons van Bose en Sony, die ook beschikken over noise cancelling.

Prosser is relatief nieuw als geruchtenlekker, maar heeft de afgelopen tijd al heel wat Apple-geruchten de wereld in geslingerd, waarvan een deel al is uitgekomen. Zo voorspelde hij codenamen en releasedates tot op het uur nauwkeurig. Daarvoor had hij al een track record met producten van andere fabrikanten.

