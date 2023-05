Apple is bezig met nieuwe Beats Studio Pro hoofdtelefoons, zo blijkt uit code in de macOS Ventura 13.4 release candidate. Ze hebben modelnummer A2924.

Beats Studio Pro

De code met daarin de nieuwe hoofdtelefoons werd ontdekt door twitteraar @aaronp613. Apple heeft sinds 2017 geen nieuwe Beats over-ear hoofdtelefoons uitgebracht. Ze zijn vermoedelijk bedoeld om de bestaande Beats Studio3 met W1-chip te vervangen, die al vele jaren oud zijn. Het design blijft in grote lijnen hetzelfde, maar Apple zal waarschijnlijk wat interne verbeteringen doorvoeren om de naam ‘Pro’ te rechtvaardigen. De kans is groot dat Apple er een nieuwe chip in stopt, die ‘Hé Siri’ mogelijk maakt.



Verder is het vrijwel zeker dat ze verbeterde actieve ruisonderdrukking en een transparantiemodus krijgen. Het zou ook het eerste Beats-product zijn met Personalized Spatial Audio , dat tot nu toe alleen op AirPods te vinden is.

De nieuwe Beats Studio Pro hoofdtelefoon wordt ontwikkeld in samenwerking met Samuel Ross van A-Cold-Wall, die al eerder samenwerkte met Beats. Je kunt kiezen uit vier kleuren: zwart, wit, donkerblauw en bruin. De tekst ‘Studio’ op de hoofdband ontbreekt. Mogelijk zit er een usb-c-poort in om op te laden.

Opvolger van Beats Studio3

De huidige Beats Studio3 is nog gewoon te koop voor €399,95 in de Apple Store. Je bent echter beter af als je elders koopt; bij Coolblue betaal je bijvoorbeeld maar €249,99 voor hetzelfde model in de nu beschikbare kleuren: mat zwart, blauw, grijs/goud en zwart/goud.

Behalve deze Beats Studio Pro lekte eerder ook al uit dat Apple werkt aan de Beats Studio Buds+, voorzien van een eigen Beats-chip. Deze werken met ‘Hé Siri’, wisselen automatisch tussen devices en kunnen audio delen.

Mogelijk gaat Apple de nieuwe Beats-producten gelijktijdig aankondigen in een persbericht, maar dat kan nog wel even duren.