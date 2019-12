Waarom is latency belangrijk?

Met latency wordt de vertraging bedoeld tussen het moment waarop geluid getriggerd wordt en het moment dat het wordt afgespeeld op een Bluetooth-accessoire. In het geval van AirPods is dat dus bijvoorbeeld je iPhone en AirPods. Het kan belangrijk zijn om een lage latency te hebben als je games speelt, maar ook als je de geluidjes van het iPhone-toetsenbord aan hebt staan, om te voorkomen dat je een vertraging merkt.



Voor het afspelen van video’s is latency geen issue. Om de latency weg te werken kan een video simpelweg enkele millisecondes later worden afgespeeld. Zo merk je als gebruiker niets van latency. Waar het wél een issue kan zijn is wanneer de geluiden onvoorspelbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld het tikken op het toetsenbord, maar ook bij VoiceOver voor toegankelijkheid.

Stephen Coyle is een Iers softwareontwikkelaar en componist. Hij heeft de latency van de nieuwste AirPods Pro getest. Het was al bekend dat de latency verlaagd werd door de H1-chip, maar die vinden we ook in de tweede generatie AirPods uit het voorjaar. En toch zijn de resultaten anders bij AirPods Pro.

AirPods Pro hebben lage latency

Coyle heeft alle generaties van AirPods vergeleken. Hiervoor hield hij een gevoelige microfoon dichtbij de oortjes, en speelde hij op afstand geluiden af. Per geluidssoort deed hij dit 10 keer, waarvan hij de eerste niet meenam in de meting. Alle geluiden die hij afspeelde waren onvoorspelbaar voor de (in zijn geval) iPad.

Het moge duidelijk zijn dat de eerste generatie AirPods met W1-chip de langste latency heeft van alle AirPods, namelijk 274 millisecondes. Per generatie AirPods is dit verbeterd, zoals je hieronder ziet.

Eerste generatie AirPods: 274ms

Tweede generatie AirPods: 178ms

AirPods Pro: 144ms

Hoewel de tweede generatie AirPods en de AirPods Pro allebei de H1-chip hebben, zien we toch een duidelijk lagere latency bij de Pro. Dat betekent dus dat Apple zonder een nieuwe chip toch wat aanpassingen heeft weten aan te brengen in de software.

Latency is overigens niet het enige wat de H1-chip te bieden heeft. Zo is er ook ondersteuning voor Hé Siri en kun je ten opzichte van de W1-chip tot twee keer zo snel wisselen tussen apparaten.