Updateplicht voor telefoons vanaf 2021

Het kabinet verwacht volgend jaar een verdubbeling in het aantal online-apparaten ten opzichte van 2017, zo meldt het AD. Met naar schatting 20,4 miljard apparaten wereldwijd vindt het kabinet het belangrijk dat de beveiliging niet wordt vergeten. Het wetsvoorstel komt overigens voort uit Europese regelgeving.



Volgens staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken heeft een slim apparaat voordelen. Het kan wel onduidelijk zijn voor de consument waar het apparaat naartoe moet als het niet meer goed werkt. Een updateplicht moet dit moment uitstellen, want apparaten zouden het op die manier langer vol moeten houden.

Al eerder probeerde de Consumentenbond een soortgelijke verplichting in te voeren. Het sleepte Samsung voor de rechter vanwege het gebrek aan updates, maar verloor de zaak. Op dit moment mogen fabrikanten zelf bepalen wanneer ze stoppen met het updaten van apparaten.

Uit het wetsvoorstel is niet op te maken hoe lang apparaten verplicht updates moeten krijgen. Als het aan de Consumentenbond ligt wordt dit minstens 4 jaar. Vorige maand nog kwam de ACM met een voorstel voor fabrikanten om consumenten vooraf te informeren over de levensduur wat updates betreft. Met een zogenaamde updateplicht zou dit ook misschien niet meer nodig zijn.

Bekijk ook ACM: 'Fabrikanten slimme producten moeten vooraf informeren over updates' De Autoriteit Consument & Markt vindt dat consumenten bij aankoop van producten vooraf alle relevante informatie moeten krijgen. Het gaat dan niet alleen om functies en wat het apparaat kost, maar ook of je nog wel (beveiligings)updates krijgt.

De verkoper is verantwoordelijk

Een opmerkelijk onderdeel van het wetsvoorstel is dat de verkoper verantwoordelijk wordt gehouden. Een fabrikant of softwareleverancier is dus niet verantwoordelijk. Daarmee zouden alle apparaten en digitale diensten die binnen Europa verkocht worden gedekt zijn. Het is wel de vraag in hoeverre een verkoper van smartphones opeens een software-update kan ontwikkelen als de fabrikant niet meewerkt.

Als Apple-gebruiker merk je waarschijnlijk niets van deze wet als deze is aangenomen. Apple maakt er geen geheim van dat ook oudere apparaten software-updates krijgen. Zo heeft de iPhone 6s uit 2015 nog ondersteuning voor iOS 13. Ook bracht Apple dit najaar een bugfix-update voor de iPhone 5 uit, terwijl deze al een tijdje geen grote updates krijgt.

Hoewel Apple dus vaak een update uitbrengt, kan het soms ook te ver gaan. Met iOS 13 is het een beetje een chaos, en krijgen we erg veel updates. Daarom is het bedrijf van plan het met iOS 14 anders aan te pakken.