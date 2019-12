Het gaat om de iCloud-versies van Foto’s, Notities en Herinneringen. Die kun je nu ook via de browser bekijken door iCloud.com in te tikken. De interface was altijd geoptimaliseerd voor de desktop, waardoor je op kleinere schermen wat moeite had om alles te lezen. De enige iCloud-toepassing die wel mobiel geoptimaliseerd was, was Zoek mijn iPhone. Logde je via de mobiele versie van Safari in op iCloud-com, dan kreeg je alleen Zoek iPhone te zien. Vanaf nu krijg je echter vier icoontjes in beeld.



De aanpassingen werden ontdekt door een Redditor. Zijn de Herinneringen nog niet zichtbaar op de mobiele pagina, dan komt dat waarschijnlijk omdat jouw Herinneringen nog niet volledig zijn overgezet naar het nieuwe formaat. Open de Herinneringen-app op je Mac, doorloop de stappen en geeft aan dat je wilt upgraden. Na een paar minuten zul je dan vier iconen te zien krijgen: Foto’s, Notities, Herinneringen en Zoek iPhone. Vooral voor foto’s kan het handig zijn, omdat je dan ook foto’s kunt bekijken die wel in iCloud maar niet lokaal op je toestel staan.

Op iPhones met een kleiner scherm staan ze in een grid van 2×2, op grotere iPhones is het een rijtje van vier. Op de desktop heb je veel meer toepassingen tot je beschikking, namelijk Mail, Contacten, Agenda, iCloud Drive, Zoek vrienden en de online versies van Pages, Numbers en Keynote.

