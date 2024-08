Hoewel Apple’s dienstensector elk kwartaal maar blijft groeien, geldt dat niet voor allemaal. De inkomsten komen vooral uit iCloud, Apple Music, Apple Pay en andere populaire diensten en minder uit bijvoorbeeld de Apple Book Store. Daarom verdwijnen er zo’n honderd posities, zo meldt Bloomberg. De getroffen medewerkers hebben nog wel de kans om elders binnen Apple en positie te vinden. Wat betekent dit voor de toekomst van Apple Books?

Toekomst Apple Books: ontslagronde

Apple zou vanwege kostenoptimalisaties de prioriteiten elders willen leggen, met als gevolg dat er dus zo’n honderd posities binnen bepaalde teams gaan verdwijnen. De medewerkers zouden inmiddels op de hoogte gebracht zijn. Zij hebben vervolgens zestig dagen de tijd om binnen Apple een andere positie te vervullen. De medewerkers werken voornamelijk in de teams voor de Apple Boeken-app en de Apple Book Store, evenals het Apple News team.

Apple Books is een van de weinige diensten waar geen abonnementenmodel aan vast zit. Apple biedt geen all-you-can-read dienst waarbij je voor een vast bedrag per maand onbeperkt boeken kan lezen. Net zoals het oudere iTunes Store-model, moet je per ebook betalen. Datzelfde geldt ook voor audioboeken. Er was ooit wel een gerucht dat Apple aan een betaalde dienst voor audioboeken zou werken, maar dat is er tot op heden niet van gekomen.

Het is niet de verwachting dat de Boeken-app en de Book Store helemaal gaan verdwijnen, maar dat er nu posities gaan verdwijnen geeft wel aan dat de prioriteit bij Apple in ieder geval niet hier ligt. De Boeken-app krijgt bij grote iOS-updates zoals de aankomende iOS 18-update nog wel wat nieuwe functies, maar dat staat in schril contrast met bijvoorbeeld Apple Music, Apple TV+ en zelfs de Podcasts-app.

Ook ontslagen bij Apple News

Ook bij het Apple News-team verdwijnen dus posities. De Apple News-app is in slechts een handjevol regio’s beschikbaar (waaronder de VS, Verenigd Koninkrijk en Australië), maar kreeg in 2019 wel een betaalde variant in de vorm van Apple News+. Maar ook deze betaalde dienst is nooit buiten de eerste groep landen gekomen. Het lijkt er ook niet op dat Apple na al die jaren nog de ambitie heeft om Apple News uit te breiden naar andere regio’s. Sterker nog: de Apple News-widget is sinds dit voorjaar ineens verdwenen, waardoor we zelfs die optie in Nederland niet meer hebben. En dat terwijl Apple News ooit ontstaan is uit een overname van het Nederlandse Prss.