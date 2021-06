iCulture Vandaag: dit was dinsdag 29 juni 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 29 juni 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Apple kondigde vandaag weer wat nieuws aan: de Apple Watch International Collection-bandjes voor de Olympische Spelen! En het goede nieuws is dat er ook versies voor Nederland en België zijn, die je nu meteen kan bestellen. En over sport gesproken: we kijken ook vandaag naar de nieuwe sport- en gezondheids-functies van watchOS 8 en je leest het laatste nieuws in de wereld van APR’s. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

ABN AMRO (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Bekijk vanaf komende week je saldografiek, via het grafiekicoontje bij je betaalrekening.