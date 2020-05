Powerbeats Pro zijn de sportieve oortjes van Beats, onderdeel van Apple. Ontdek alles over de functies, eigenschappen en waar je ze het goedkoopst kunt aanschaffen in deze round-up. Ook kijken we naar Apple's toekomstplannen.

Powerbeats Pro: de sportieve oordopjes

Lees hier alles over de Powerbeats Pro, de tegenhanger van Apple’s AirPods. Er zijn veel overeenkomsten tussen deze oordopjes, maar het belangrijkste verschil is het uiterlijk. Deze oortjes hebben een opvallende oorhaak, die moet voorkomen dat ze uit je oren vallen. Ze zijn daarom vooral geschikt voor sporters, maar kunnen ook voor dagelijks gebruik in het openbaar vervoer extra zekerheid geven dat je ze niet kwijtraakt. Bovendien kun je bij deze oortjes kiezen uit meerdere kleuren. In deze gids lopen we alle eigenschappen langs en vertellen we over de opvolger, die mogelijk voor 2020 gepland staat.





Powerbeats Pro in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Volledig draadloze oordopjes

Geïntroduceerd in april 2019

In-ear design met noise-isolation

Ingebouwde H1-chip, met ondersteuning voor Hé Siri en makkelijk koppelen

Lange batterijduur en snel opladen met oplaadcase

Geleverd met meerdere maten oordopjes

Beschikbaar in het zwart, wit, blauw en groen

Adviesprijs €249,95

Mogelijk nieuw model voor 2020 in ontwikkeling

Prijs van de Powerbeats Pro

De Powerbeats Pro kostten bij introductie €249,95 in de Apple Store, maar tegenwoordig kun je ze veel goedkoper vinden. De meeste winkels bieden ze voor rond de 200 euro aan.

Nieuwe Powerbeats Pro 2020

Apple zou plannen hebben om de Powerbeats Pro in 2020 te vernieuwen. Ze hebben de technische keuringen doorstaan en er zijn al enkele eigenschappen uitgelekt. De belangrijkste wijziging is dat Apple plannen zou hebben om de oortjes in vier felle kleuren uit te brengen. Het zou gaan om de kleuren Cloud Pink, Glacier Blue, Spring Yellow en Lava Red.

Ze werken nog steeds met Bluetooth 5.0, maar er zouden kleine aanpassingen aan de draadloze vermogensuitvoer zijn gedaan. Mogelijk heeft dit gunstige gevolgen voor de batterijduur. Via goedkeuringsorganen zijn de modelnummers A2453 en A2454 voor het linker- en rechtermodel. Het huidige model heeft de productnummers A2047, A2048 en A2078 voor links, rechts en het opbergdoosje. De prijs zou volgens geruchten ongewijzigd blijven, dus een adviesprijs van 250 euro en bij winkels rond de 200 euro.

Bekijk ook Vernieuwde Powerbeats Pro binnenkort verwacht Apple staat op het punt om nieuwe Powerbeats Pro voor 2020 uit te brengen. Ze hebben nu de technische certificatie-fase doorstaan in meerdere landen en kunnen elk moment aangekondigd worden.

Functies Powerbeats Pro

De eerste versie van deze oortjes werd in april 2019 aangekondigd, nadat er eerder al geruchten over gingen. In tegenstelling tot de vorige Powerbeats 3, zijn de nieuwe Powerbeats Pro volledig draadloos. Dankzij de oorschelp zijn ze ook geschikt om mee te sporten. De oordopjes hebben verstelbare oorhaakjes en ze zijn ook zweet- en waterbestendig. Met elk oortje kun je 9 uur lang luisteren, wat een stukje langer is dan bij de AirPods. Met de oplaadcase kun je ze ook tussendoor bijladen, voor een batterijduur van meer dan 24 uur. Dankzij Fast Dual Charging kun je in vijf minuten bijladen tot maximaal 1,5 uur luisteren. De oortjes bevatten ook sensoren die herkennen welk deel je gebruikt. Je kan daardoor ook de muziek luisteren met slechts één oortje.

De Powerbeats Pro hebben ook fysieke knoppen. Bovenop vind je twee volumeknoppen en je kan een telefoongesprek beantwoorden of afwijzen met de b-knop aan de zijkant van elk oortje. Elk oortje heeft dezelfde knoppen, dus je krijgt niet minder functies als je maar met één oortje luistert.

De Powerbeats Pro kunnen afzonderlijk van elkaar worden gebruikt. Zo kun je één oortje gebruiken om te telefoneren, net als bij de AirPods het geval is.

H1-chip in Powerbeats Pro

De Powerbeats Pro werken net als de AirPods 2 met de nieuwe H1-chip. Dat betekent dat je Hé Siri kan gebruiken, zonder dat je op een knop hoeft te drukken. Je kan met Siri bijvoorbeeld het volume aanpassen, maar ook naar een volgend of vorig nummer gaan. De oortjes hebben verder Class 1 Bluetooth voor een groter bereik en je kan er ook mee bellen dankzij de ingebouwde microfoon. Met iCloud wordt de koppeling ook gesynchroniseerd met je andere apparaten.

Oplaadcase Powerbeats Pro

De Powerbeats Pro worden geleverd met een oplaadcase en oortips in verschillende maten. De oplaadcase ondersteunt geen draadloos opladen, maar gebruik je met een Lightning-naar-USB-kabel. Je kan voor de oortjes kiezen uit vier kleuren, namelijk ivoorwit, mosgroen, marineblauw en zwart. Deze kleuren gelden alleen voor de oortjes zelf, want de case komt altijd in het zwart.

Verschillen met AirPods 2

De belangrijkste verschillen zitten hem in het design en de pasvorm. Door de oorhaakjes zijn de Powerbeats veel beter geschikt om mee te sporten. Het in-ear design zorgt er ook voor dat ze beter in je oren blijven zitten. Door deze oorhaakjes zijn de Powerbeats Pro wel een stuk groter. Dat geldt ook voor de oplaadcase waar je ze in stopt. Je stopt de Powerbeats daardoor minder gemakkelijk in je broekzak. De andere grote voordelen zijn de fysieke knoppen op elk van de Powerbeats Pro-oortjes. Je hoeft er dus maar één te dragen, zonder dat je knoppen of functies mist.

Een complete analyse van alle verschillen vind je in onze vergelijking Powerbeats Pro vs AirPods 2.

Bekijk ook AirPods 2 vs Powerbeats Pro: dit zijn de verschillen Wat zijn de verschillen tussen de AirPods 2 en de Powerbeats Pro? In dit artikel vergelijken we deze twee draadloze oordopjes met elkaar. Dit zijn de belangrijkste verschillen in specificaties en gebruik.

Powerbeats Pro review

We hebben ook een review over de oortjes gemaakt. Dit is onze conclusie:

Als je veel aan sport doet waarbij je ook veel beweegt, zijn de Powerbeats Pro een absolute aanrader. Het design zorgt ervoor dat de oordopjes nooit uit je oren vallen. Bovendien is het geluid een stuk beter dan bij de AirPods. Het klinkt warmer, voller en met meer bas, wat mede komt door de noise-isolation. Ook de veelzijdigheid met de verschillende rubberen oordopjes vinden we prettig. Hierdoor weet je zeker dat de Powerbeats Pro altijd passen. Maar ook als de je niet sport zijn de Powerbeats Pro een aanrader, vooral door het betere geluid. Nagenoeg alle voordelen van de AirPods die Apple’s oordopjes zo veelzijdig maken, vind je ook in de Powerbeats Pro. Het eenvoudige koppelen en snelle verbinding maken werkt bij deze Beats-oordopjes exact hetzelfde als bij de AirPods.

Je leest de volledige Powerbeats Pro review elders op onze website.

Bekijk ook Review: Powerbeats Pro, de nieuwste veelzijdige draadloze oordopjes van Beats In deze review van de Powerbeats Pro lees je onze ervaringen met de nieuwste volledig draadloze oordopjes van Beats. Hoe is de geluidskwaliteit en hoe prettig zitten ze in je oren? Je leest het in deze Powerbeats Pro-review!

Gewone Powerbeats

Naast de Pro-versie zijn er ook gewone Powerbeats, die voorzien zijn van een nekkoord. Het zijn de opvolgers van de Powerbeats 3 en zijn verschenen in maart 2020. Met een prijs van €149,95 zijn ze beduidend goedkoper dan de Pro-uitvoering. Ben je iemand die z’n oortjes snel kwijtraakt, dan is het misschien een beter idee om voor dit model met nekkoord te kiezen.

De Powerbeats (zonder het cijfer 4) hebben bovendien een oorbeugel, die ervoor zorgt dat ze écht goed blijven zitten. Je kunt er ook mee sporten. De Powerbeats hebben een gebruiksduur van 15 uur en hebben dankzij de H1-chip ook functies als Hé Siri en het voorlezen van binnenkomende berichten. Je kunt kiezen uit drie kleuren: zwart, wit en rood. Verder kun je de pasvorm van de oortjes aanpassen met verschillende formaten oortips.

Ze hebben een rubberen afdichting voor je oren, waardoor ze iets meer geluid buitensluiten dan de gewone AirPods. Er zit echter geen actieve ruisonderdrukking (ANC) op.

Dit zijn de belangrijkste specs:

Opvolger van Powerbeats3 Wireless (maar ze hebben niet het cijfer 4 gekregen)

Lijkt qua design sterk op Powerbeats Pro

15 uur batterijduur (3 uur meer dan voorganger)

Fast Fuel: 5 minuten opladen is 1,5 uur luisteren

Zweet- en waterbestendig

Drie kleuren: wit, zwart en rood

Verkrijgbaar sinds maart 2020 bij Apple en retailers

Prijs €149 (€50 goedkoper dan voorganger)

Powerbeats Pro-tips

Heb je deze oortjes al en wil je er meer uit halen? Bekijk dan onze Powerbeats Pro tips om te ontdekken hoe je ze kunt instellen en bedienen.

Powerbeats Pro kopen

