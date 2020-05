Koopzegels? Dat is toch iets voor mensen die zeeën van tijd hebben om spaarzegelboekjes vol te plakken? Het was inderdaad een berg werk om koopzegels te plakken, maar Albert Heijn stapt nu over naar digitale zegels in de app. Het papieren boekje wordt eind 2020 opgedoekt.

Koopzegels, hoe werkt het?

Albert Heijn had altijd al koopzegels. Bij elke euro aan boodschappen kun je een koopzegel aanschaffen voor 10 cent. In plaats van 1 euro reken je dus 1,10 euro af. Op die manier kun je een rendement tot 6% verdienen. Klinkt goed, want dat is veel meer dan je op een spaarrekening krijgt. Alleen zaten er nogal wat nadelen aan de fysieke zegels. Het kostte meer moeite dan het opleverde. En echt rijk kon je er niet mee worden, ondanks het best wel goede rendement van 6%. Digitaal sparen via de AH-app lost dat nu voor een groot gedeelte op, omdat het automatisch gaat.



Koopzegels sparen was vooral een bezigheidstherapie en leverde niet zoveel op, als je kijkt naar de hoeveelheid werk die je eraan kwijt was. Een rekenvoorbeeld maakt dat wat duidelijker: stel dat je elke maand voor rond de €500 aan boodschappen bij AH koopt. Na een maand zegels sparen is je boekje vol en heb je €3 verdiend. Dat is leuk als het gratis geld is waar je geen moeite voor hoefde te doen, maar het volplakken van de boekjes was erg arbeidsintensief en bracht risico’s met zich mee.

Je raakte zegels kwijt, vergat ze in te plakken of liet de boekjes eindeloos in de keukenla liggen, waardoor alleen AH er beter van werd. Ook moest je bij elke keer boodschappen doen eraan denken om koopzegels te vragen. We hebben dan ook het vermoeden dat veel mensen het nog deden vanuit nostalgie. De voldoening om een boekje vol te plakken was voor sommige mensen misschien belangrijker dan het verdienen van drie euro.

Toch is er voor die mensen slecht nieuws: de fysieke zegels gaan verdwijnen, alles gaat digitaal. Je hebt nog tot 31 december om je papieren zegelboekje vol te plakken.

Digitaal sparen via de app

Wie dat wil kan vanaf 1 juni digitaal sparen bij AH. Dat gebeurt automatisch, waarbij je in de AH-app een overzicht ziet van de reeds gespaarde zegels. Bij een vol boekje krijg je de inleg plus 6% rente. Het werkt op basis van je Bonuskaart-nummer. Aanmelden kan via de AH-app, waarna alles automatisch gaat. Bij het afrekenen scan je je persoonlijke Bonuskaart en de app zorgt ervoor dat de koopzegels worden toegevoegd.

Hou er wel rekening mee dat je voortaan bij het afrekenen van je boodschappen steeds 10% extra betaalt!

Is het de moeite?

Vergeleken met andere supermarkten scoort AH niet eens zo slecht met 6% rendement. Bij Jumbo, Vomar en Coop krijg je 4%, bij Hoogvliet krijg je ook 6%. Wie snel wil sparen moet bij Plus Supermarkt zijn, want daar krijg je een rendement van maar liefst 50%. Hoe mooi dit ook klinkt, zelfs dan schiet het niet echt op: bij 200 euro aan boodschappen heb je 2 euro verdiend. Woon je niet in de buurt van een Plus, dan is het een beetje onzin om ervoor om te rijden.

Digitaal sparen zoals AH nu introduceert gaat vanzelf. Ga je toch al naar AH voor je boodschappen, dan heb je er geen omkijken naar en kan het de moeite zijn – als je er niet te veel van verwacht.