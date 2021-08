In deze tip beschrijven we hoe je neppe AirPods van echte kunt onderscheiden. Zo voorkom je dat je wordt opgelicht en je geld kwijt bent.

AirPods zijn razend populair. Als je op straat en in het openbaar vervoer om je heen kijkt, kun je ze niet missen. Geen wonder dat er daarom ook veel imitaties in omloop zijn. Sommige neppe AirPods zijn haast niet van echt te onderscheiden, maar we kunnen je toch wat tips geven om oplichting te voorkomen. Lees vooral ook onze tip over neppe Apple kabels.

#1 Check de prijs van het item

Je kunt het maar niet vaak genoeg herhalen: check de prijs. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook zo. Gewone nieuwe AirPods kosten €179 bij Apple en soms wel €50 minder bij andere erkende verkopers. Zie je op Facebook Marketplace een ‘nieuw’ setje voor bijvoorbeeld €60 of zelfs minder, dan moeten er al alarmbellen rinkelen.

Iemand die nieuwe AirPods heeft gekocht, niet heeft uitgepakt en ook niet meer kan terugbrengen, weet heus wel dat je meer kan vragen dan €60. Het is dan ook heel raar als de vraagprijs zo laag is. Zeker wanneer de verkoper staffelkorting aanbiedt (hoe meer je koopt, hoe meer korting je krijgt), kun je de persoon maar beter helemaal negeren.



Eén van deze AirPods Pro is nep. Zie jij welke?*

#2 Vraag om het aankoopbewijs

Is de prijs wel oké, vraag dan om het aankoopbewijs. Het gaat erom dat jij een echt bonnetje ziet van AirPods. Controleer daarom niet alleen de winkelnaam en of de AirPods staan vermeld, maar ook of de winkel wel bestaat en of het bonnetje er degelijk uit ziet. Als de verkoper moeilijk doet over dit bewijs, dan moeten de alarmbellen ook rinkelen.

Wanneer je een aankoop doet bij Apple, staat het serienummer van de AirPods erop. Controleer goed of dit overeenkomt met het item wat de verkoper aanbiedt. We vertellen je hieronder meer over het serienummer.

#3 Controleer het serienummer

We noemden het hierboven al, maar om zeker te zijn dat je het goed onthoudt: controleer het serienummer! Alle AirPods oplaadcases en de oortjes zelf hebben een serienummer. Deze serienummers zijn gekoppeld aan elkaar in Apple’s administratie. Als de verkoper zegt dat er geen serienummer is, dan weet diegene óf niet waar het staat, óf er wordt gelogen.

Het serienummer staat niet alleen op de AirPods en op de oplaadcase, maar ook onderop de doos waarin ze worden verkocht. Dus zelfs wanneer het transparante plastic nog om de doos zit, kun je het serienummer achterhalen. Je kunt het serienummer bij Apple invoeren om de status ervan te controleren. Krijg je de melding dat het serienummer is vervangen, dan is het foute boel. Staat er dat je nog volledige dekking hebt, dan is dat geen garantie voor succes, maar wel een goed teken.



Dit is de melding die je krijgt bij het invoeren van een serienummer van neppe AirPods.

#4 Waarom verkoopt de eigenaar zijn AirPods?

Net als bij veel andere aankopen via platformen als Marktplaats en Facebook Marketplace, is het goed om te vragen waarom de verkoper zijn items van de hand doet. Zitten ze niet prettig in de oren? Zijn ze beschadigd? Zijn ze cadeau gegeven, maar heeft de ontvanger geen interesse? Het kunnen allemaal echte redenen zijn, maar je moet er wel naar vragen.

Apple houdt in de zomer een Back to School actie. Bij aankoop van verschillende producten krijg je gratis AirPods. Uiteraard zijn dit echte AirPods, maar sommige mensen hebben simpelweg al een setje. Het is dan aannemelijk dat zij hun gratis setje verkopen. Let wel: hoewel de AirPods gratis zijn gekregen, is er nog steeds een aankoopbewijs en serienummer aanwezig.

Als de verkoper geen reden heeft of geheimzinnig doet, adviseren we om goed op te passen. Iedereen die iets verkoopt, heeft hier een reden voor. De reden staat idealiter ook gewoon in de advertentie op internet.

#5 Bekijk het item van top tot teen

Voordat je de oortjes in ontvangst neemt, is het goed om te kijken of alles wel in orde is met de fysieke staat. Dat kan zowel met als zonder plastic om de verpakking. Neppe AirPods worden soms heel goed nagemaakt, dus een scherp oog is belangrijk.

Zit het plastic nog om de verpakking, controleer dan de volgende zaken:

Is het plastic netjes afgewerkt, zonder rare frutsels?

Zijn alle afbeeldingen haarscherp afgedrukt zonder lelijke randen?

Kun je de AirPods op de voorkant van de doos voelen?

Zitten er twee stickers op de onderkant?

Is de tekst op deze stickers geschreven in het Engels, Frans en Duits?

Is de tekst op deze stickers recht gedrukt, in lijn met de rand van de sticker?

Staat er “Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland” op de rechtersticker?

Zitten er geen grote kieren tussen de doos en het deksel?



Dit is de rechter sticker onderop de doos.

Is het doosje al uit het plastic, dan kun je ook nog hier op letten:

Zit het klepje van de oplaadcase stevig vast, zonder dat deze kan schuiven?

Is het knopje op de achterkant van de oplaadcase netjes afgewerkt?

Is het scharnier van het klepje goed afgewerkt?

Staat de tekst “AirPods” of “AirPods Pro” geschreven op de voorkant van de documentatie?

Voor draadloos oplaadbare cases: is het lampje aan de voorkant grijs? Zwart is niet goed.



Herken het neppe AirPods-doosje.**

Pak de AirPods niet zomaar uit zonder toestemming van de verkoper. Stop je de oortjes in je oren, dan kan de verkoper verwachten dat je betaalt omdat je ze gebruikt. Vraag ook hiervoor om toestemming. Doet de verkoper grimmig of chagrijnig, dan raden we aan om af te zien van de koop. Mag je het item even gebruiken, wees dan kritisch. Apple is geen merk waar je kieren ziet en krakende scharnieren hoort. Vraag eventueel een eigenaar van 100% echte AirPods om met je mee te gaan om te vergelijken.

Naast deze tips raden we sterk aan om lekker veel filmpjes te kijken over de AirPods of AirPods Pro, afhankelijk van welke je wil kopen. Als je genoeg filmpjes hebt gezien, kun je neppe AirPods wellicht sneller herkennen. Wil je toch liever 100% zekerheid op een echt product met echte garantie, check dan bij ons waar je de goedkoopste AirPods kan vinden.

