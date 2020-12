Een groot aantal films van Disney, Marvel en Star Wars zijn nu in 4K te kijken in de iTunes Store. Voorheen waren dergelijke films alleen in HD-kwaliteit beschikbaar.

In 2017 introduceerde Apple de 4K-films in de iTunes Store, tegelijkertijd met de komst van de Apple TV 4K. Behalve de ondersteuning voor de hoge resolutie, hebben dergelijke films vaak ook een betere geluidskwaliteit. Lange tijd waren de films van Disney uitgesloten, maar nu is een groot deel van de Disney-films in 4K beschikbaar. Dat geldt ook voor Marvel- en Star Wars-films.



4K-films Disney in de iTunes Store

Sinds oktober dit jaar is Disney begonnen met het aanbieden van 4K-films, maar toen alleen in de VS. Inmiddels wordt het uitgerold naar de Europese landen, waaronder dus ook Nederland. In de iTunes Store zijn de films te herkennen aan het 4K-symbool. Ook zie je daar of er ondersteuning is voor Dolby Vision en Dolby Atmos. Voor het bekijken van de films in de hoogst mogelijke kwaliteit, heb je een geschikt apparaat nodig. Dat kan een recente iPhone zijn, maar ook een 4K-televisie met HDR-display in combinatie met een Apple TV 4K.

HDR zorgt voor mooiere en fellere kleuren. Sinds de iPhone 8 zijn iPhones geschikt voor het afspelen van HDR-content, maar alleen de modellen met OLED-scherm hebben ook daadwerkelijk een HDR-display. Dat betekent dat je alleen op deze modellen de volledige voordelen van HDR benut.

Hou er rekening mee dat 4K-versies alleen te streamen zijn. Wil je de film downloaden, dan ga je in kwaliteit terug naar HD.

Momenteel zijn nog niet alle films van Disney in 4K beschikbaar. De live-action remake van The Lion King is bijvoorbeeld alleen nog in HD beschikbaar, terwijl Beauty and the Beast uit 2017 wél in 4K beschikbaar is. Ook bekende klassiekers van Pixar zoals Toy Story en A Bugs Life zijn in 4K te bekijken. Films die je eerder gekocht hebt, worden automatisch bijgewerkt naar een 4K-versie. Om te zien welke films in 4K zijn, kun je het beste de iTunes Store-app gebruiken. Ook in de Apple TV-app vind je de films, maar hier staat ook content van Disney+ tussen. Het is vanuit daar dan lastig te zien of de versie die je koopt wel echt in 4K is.

Op Disney+ zijn dergelijke films al langer in 4K te bekijken, maar het voordeel van de iTunes Store is dat je de de films zelf aanschaft en dus niet afhankelijk bent van het aanbod van de streamingdienst. Ook biedt de iTunes Store de zogenaamde iTunes Extras, met bijvoorbeeld extra beeldmateriaal en making-offs.