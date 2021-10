Met de komst van de AirPods 3 is er niet alleen een nieuw model om uit te kiezen, maar zijn er ook wat verschuivingen in de line-up. In dit artikel zetten we zowel enkele details van de AirPods 3 als Apple's vernieuwde AirPods-assortiment op een rij.

AirPods 3 details en ontdekkingen

Met de AirPods 3 erbij is er nu meer keuze dan ooit als je nieuwe AirPods wil kopen. Maar voor het kiezen van de juiste AirPods, moet je niet alleen naar het grote plaatje kijken. Er zijn ook talloze details aan de AirPods 3 die het verschil kunnen maken. Zo zijn er zaken als de batterijduur waar je rekening mee moet houden, maar ook de geschikte iPhones en iPads, vervaningsprijzen en meer.



#1 Batterijduur verbeterd, maar alleen zonder ruimtelijke audio en hoofdtracking

Apple meldt trots op haar pagina dat de AirPods 3 een verbeterde batterijduur hebben. Een setje AirPods 3 gaat zo’n 6 uur mee zonder bijladen. Met bijladen is dat zo’n 30 uur. Maar pas uit de kleine lettertjes wordt duidelijk welke voorwaarde Apple aan die 6 uur verbindt. Die 6 uur is alleen haalbaar als de dynamische hoofdtracking met ruimtelijke audio uitgeschakeld is. Zet je dit aan, dan haal je een batterijduur van zo’n 5 uur. Dat komt overeen met de batterijduur van de AirPods 2 uit 2019, al heeft die überhaupt geen dynamische hoofdtracking met ruimtelijke audio.

#2 Siri bedienen met de stokjes

De AirPods 3 hebben, net als de AirPods Pro, een druksensor. Waar je bij de AirPods 2 nog twee keer op een AirPod moest tikken om naar het volgende nummer te gaan, druk je bij de AirPods 3 het stokje twee keer in. De bediening is nagenoeg identiek met die van de AirPods Pro, op één uitzondering na. Bij de AirPods Pro hou je het stokje ingedrukt om te wisselen tussen de ruisonderdrukking en transparantiemodus, maar deze twee standen hebben de AirPods 3 niet. In plaats daarvan activeer je Siri door de sensor in het stokje ingedrukt te houden. Je hoeft dan dus niet per se Hé Siri te zeggen.

#3 Werkt niet (volledig) met iPhone 6 en meer

Op Apple’s kooppagina staat welke iPhones, iPads en iPods geschikt zijn voor deze AirPods. Niet geheel verrassend werken niet alle toestellen volledig met de nieuwe AirPods. Apple zegt dat je een iPhone 6s of nieuwer kan gebruiken voor alle functies en dat dus de iPhone 6 en oudere modellen afvallen. Maar wees niet bang: diezelfde lijst met toestellen staat ook bij de AirPods 2 uit 2019. Er is hier dus niets veranderd. De reden dat deze modellen volgens Apple niet ‘geschikt’ zijn, is dat voor sommige functies iOS 13 of nieuwer nodig is. Het zijn dus ook de modellen die blijven hangen op iOS 12 die niet volledig geschikt zijn voor de AirPods. Maar waarschijnlijk kun je ze wel gewoon verbinden en er muziek mee luisteren. Onthoud wel dat dan niet alle functies beschikbaar zijn.

#4 AirPods Pro ook met MagSafe-oplaadcase

De AirPods 3 worden geleverd met een MagSafe-oplaadcase. Deze bevestig je magnetisch aan de MagSafe-oplader, maar je kan ook gewoon nog een standaard Qi-draadloze oplader gebruiken. Apple heeft de huidige AirPods Pro ook meteen voorzien van de vernieuwde MagSafe-oplaadcase. Voor dezelfde adviesprijs van €279,- heb je dus een nieuwere versie van de oplaadcase, die magnetisch te bevestigen is aan een MagSafe-oplader. Hou er rekening mee dat je bij andere winkeliers mogelijk nog wel de oudere versie te koop vindt. Deze werkt met standaard draadloos opladen. Hoewel je deze ook gewoon op een MagSafe-lader kan leggen, klikt deze niet magnetisch vast.

#5 Serviceprijzen ongewijzigd

Als je één van je nieuwe AirPods 3 kwijtraakt, dan is het goed om te weten dat de serviceprijzen die Apple hanteert gelijk zijn aan die van de vorige tweede generatie. Voor een losse AirPod ter vervanging betaal je €75,- per stuk. Een vervangende MagSafe-oplaadcase heeft bij verlies ook dezelfde prijs als de gewone draadloze oplaadcase, namelijk €85,-. Als er iets stuk gaat aan de AirPods of de MagSafe-oplaadcase, betaal je ook dezelfde prijzen als bij de andere modellen. Zie de tabel voor het complete overzicht.

Prijs bij service Prijs bij service (met AppleCare+) Prijs bij verlies Prijs batterijservice AirPods 3 €75,- per stuk €29,- €75,- per stuk €55,- per stuk MagSafe-oplaadcase €75,- €29,- €85,- €55,- AirPods 2 €75,- per stuk €29,- €75,- per stuk €55,- per stuk Draadloze oplaadcase €75,- €29,- €85,- €55,- Standaard oplaadcase €65,- €29,- €65,- €55,- AirPods Pro €99,- per stuk €29,- €99,- per stuk €55,- per stuk AirPods Pro draadloze oplaadcase €99,- €29,- €109,- €55,- AirPods Pro MagSafe-oplaadcase €99,- €29,- €109,- €55,-

#6 Lagere adviesprijs voor vorige generatie AirPods

De standaard tweede generatie AirPods uit 2019 blijft bij Apple in het assortiment. Maar er verandert wel iets, namelijk de adviesprijs. De AirPods 2 uit 2019 wordt iets goedkoper, al komt het lang niet in de buurt van veel prijzen die je bij andere winkels ziet. De AirPods 2 kosten nu bij Apple €149,-. Bij andere winkels vind je het model met standaard oplaadcase vaak voor een prijs die een paar tientjes lager is.

Prijzen AirPods 2 (vorige generatie)

De AirPods 3 zijn vanaf nu te bestellen bij Apple voor een prijs van €199,-. Bekijk ook de AirPods bij andere winkels:

