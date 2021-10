Je hebt net je nieuwe Apple Watch Series 7 ingesteld en dan merk je dat er allerlei appicoontjes missen. Dat is wat de eerste eigenaren van de Apple Watch Series 7 ineens zien. Ook op de iCulture redactie hebben we last van dit probleem. Het doet zich voor bij apps van derden.



Apple Watch Series 7 heeft ontbrekende appicoontjes

De eerste exemplaren van de Apple Watch Series 7 zijn inmiddels geleverd, ook in Nederland en België. Eigenaren die een backup van hun oude Apple Watch op het nieuwe model zetten, kunnen op het probleem stuiten dat niet alle appicoontjes zichtbaar zijn. Deze worden zwart getoond, terwijl andere apps er wel netjes omheen zweven. Gebruik je de lijstweergave voor Apple Watch apps, dan zie je de naam van de app wel verschijnen. Aan de zijkant wordt echter geen symbool getoond.



Op de plek van het ontbrekende app icoon hoort CARROT Weather te staan. In de lijstweergave is deze wel te herkennen. Foto door iCulture.

Het probleem lijkt zich ironisch genoeg voor te doen bij apps die al zijn bijgewerkt met ondersteuning voor de Apple Watch Series 7. Deze apps hebben aangepaste symbolen voor het vernieuwde scherm. Daarbovenop komt dat de icoontjes als complicatie op de wijzerplaat onjuist worden getoond, zo merkt ontwikkelaar James Thomson op. Hij geeft aan dat het probleem niet speelt in de Apple Watch Series 7 simulator die gebruikt wordt door ontwikkelaars.

Momenteel is er niets wat je kunt doen om het probleem op te lossen. Je kunt overwegen om de lijstweergave te gebruiken, waarbij je in ieder geval wel de naam van je apps ziet. Ontwikkelaars kunnen ook niets doen om hun apps weer zichtbaar te krijgen. Daarom is het wachten op Apple tot er een fix komt. Het is nog niet bekend wanneer deze klaar is om te installeren. Mogelijk wordt watchOS 8.0.2 hiervoor bestemd. Zodra er een update is, lees je erover op iCulture.nl. Er wordt ook gespeculeerd dat Apple dit misschien via de servers kan fixen, al is niet duidelijk hoe.

