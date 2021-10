Apple heeft de AirPods Pro ook stilletjes vernieuwd. Het draadloos oplaadbare doosje is nu magnetisch en geschikt voor MagSafe.

AirPods Pro met MagSafe

Apple heeft maandagavond de AirPods 3 aangekondigd, met een uiterlijk dat sterk lijkt op de AirPods Pro. Er zitten alleen geen rubberen eartips op. Toch is er ook voor de AirPods Pro iets nieuws te melden: ze zijn namelijk nu leverbaar met een MagSafe-oplaadcase, waardoor ze beter op MagSafe-laders blijven plakken. Om te kunnen gebruiken moet je wel beschikken over de MagSafe Charger (€45) of een soortgelijke lader. De prijs van €279 blijft hetzelfde.



Alleen het doosje is nieuw

Bij aanschaf van je nieuwe AirPods Pro zul je dus goed moeten opletten of je het nieuwste model met MagSafe-doosje te pakken hebt, want dit is niet zomaar aan de naam te zien. Het gaat om productnummer MLWK3ZM. Winkels zullen nog veelal het model zonder MagSafe op voorraad hebben. Die kun je ook op de MagSafe-lader leggen, maar hij plakt niet magnetisch vast.

Er werd tijdens het Unleashed-event geen tweede generatie AirPods Pro aangekondigd, maar dit werd ook niet verwacht. Er zijn meerdere geruchten dat de opvolger pas volgend jaar komt en een compacter design heeft, vergelijkbaar met de Google Pixel Buds en de Samsung Galaxy Buds.

Dit is de AirPods line-up van 2021

Apple verkoopt nu vier varianten AirPods:

Koop je de AirPods Pro, dan krijg je er een usb-c-naar-Lightning-kabel bij. Je zult dus zelf nog moeten zorgen voor de twee benodigde accessoires:

Die 20 Watt stroomadapter is tegenwoordig onmisbaar om je Apple-devices op te laden, ook voor de iPhone 13 en andere recente toestellen. De AirPods Pro zijn technisch gezien niet veranderd, alleen het doosje is vernieuwd. Er zit nog steeds een H1-chip met actieve ruisonderdrukking en transparantiemodus in. Je kunt nog steeds 4-5 uur luisteren.