Over een paar maanden gaat de WWDC van start, Apple’s jaarlijkse softwarefeestje waarin de nieuwste versies van iOS, iPadOS, macOS en meer onthuld worden. Dit jaar is het de beurt aan iOS 19 en meer, maar wat kun je allemaal nog meer verwachten van de WWDC 2025? Dit is onze vooruitblik.

Traditiegetrouw worden de nieuwste softwareversies gepresenteerd tijdens WWDC , dat dit jaar op 9 juni plaatsvindt. Tijdens dit evenement krijgen we een eerste blik op iOS 19 , iPadOS 19 , macOS 16 , watchOS 12 en tvOS 19 . In de aanloop naar de conferentie zijn al diverse geruchten opgedoken, waaronder berichten dat dit mogelijk de grootste update tot nu toe wordt. Daarnaast zou Apple Intelligence een flinke stap voorwaarts moeten maken en lijkt het binnenkort mogelijk om Google Gemini als spraak- en AI-assistent in te stellen. Apple legt bovendien sterk de nadruk op stabiliteit , met als doel de algehele gebruikerservaring te verbeteren.

Tot nu toe konden ontwikkelaars slechts beperkte Apple Intelligence-functies gebruiken, zoals notificaties samenvatten en tekst herschrijven via Schrijfhulp (Writing Tools). Met de nieuwe SDK krijgen ze toegang tot de AI-modellen zelf, waardoor er veel meer mogelijk wordt – van het integreren van AI in specifieke onderdelen van een app tot het bouwen van volledig AI-gedreven applicaties.

Apple gaat ontwikkelaars meer mogelijkheden geven om AI-functionaliteit in hun apps te bouwen. Mark Gurman verwacht dat Apple tijdens WWDC 2025 een nieuwe ontwikkelkit (SDK) aankondigt, waarmee apps gebruik kunnen maken van Apple’s eigen AI-modellen die lokaal op het apparaat staan, dus met behoud van privacy. Hiermee zet Apple een grote stap in de richting van bredere adoptie van Apple Intelligence .

Apple Intelligence is het nieuwe AI-systeem van Apple. AI staat voor kunstmatige intelligentie, maar heeft dankzij Apple Intelligence ook een andere betekenis gekregen. Apple omschrijft het als de meest persoonlijke vorm van AI, doordat het grootste deel lokaal gebeurt en het systeem weet wie jij bent en wat voor jou belangrijk is. Met Apple Intelligence kun je afbeeldingen genereren, werkt Siri veel beter, kun je teksten laten samenvatten of maken en nog veel meer. Apple Intelligence komt in het najaar van 2024 als beta beschikbaar in het Engels in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia.