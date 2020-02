Ben je het alleen zijn zat? Wij selecteerden de leukste dating-apps voor iPhone en iPad, als je op zoek bent naar een duurzame relatie, een leuke date of gewoon leuk gezelschap tijdens de vakantie of een avondje uit.

Dating-apps voor iPhone en iPad

Tegen je zin single? Geen zin om alleen op vakantie te gaan? Dan vind je in onze lijst met datingapps alles om je aan een eenmalige date of een langdurige relatie te helpen. Zelfs als je alleen maar iemand zoekt om mee te nemen naar een feestje, zijn er apps die je uit de brand helpen. Van serieuze date tot iemand om gezellig te kletsen: er zijn dating-apps voor iedereen! Hou er wel rekening mee dat veel dating-apps een verdienmodel hebben, waardoor je maar beperkte mogelijkheden hebt als gratis gebruiker. Soms kun je alleen reageren op mensen als je betaalt, terwijl je bij andere diensten een paar mensen kunt benaderen en daarna moet betalen.

We bespreken hieronder:

iCulture adviseert: Happn

Happn lijkt wel een beetje op Tinder, dat we hieronder bespreken. Maar toch zit Happn iets anders in elkaar. De app zoekt naar mensen die je eerder bent tegengekomen en waarmee je mogelijk overeenkomsten hebt. Misschien heb je een gezamenlijke kennis of was je bij hetzelfde concert. Je ziet foto’s van mensen die je al dan niet bewust hebt ontmoet en krijgt dan een tweede kans om weer contact te maken. Happn werkt met profielfoto’s, waarbij je met een hartje kunt aangeven of je iemand leuk vindt. Is het wederzijds, dan heb je een ‘crush’ en kun je met elkaar chatten. Vind je iemand superleuk, dan stuur je een ‘charm’, wat wel een beetje lijkt op de Super Like in Tinder. De ander krijgt hier een melding van en de kans is groter dat hij/zij jouw profiel gaat bekijken, met weer een grotere kans op een ‘crush’. Omdat je iets gezamenlijks hebt, is er meteen aanknopingspunten voor een gesprekje.

Je krijgt in Happn 10 gratis ‘charms’, die je daarna tegen betaling kunt aanvullen. In Happn kun je behalve te tekstberichtjes op nog meer manieren contact leggen: stickers, Spotify-muzieknummers en spraakberichten. Die spraakberichtjes zijn een leuke manier om iemand beter te leren kennen. Gaat de stem van de ander bij jou door merg en been, dan is het misschien beter om niet af te spreken. Om een profiel aan te maken heb je een Facebook-account nodig, maar gelukkig krijgen je Facebook-vrienden niet te zien dat je Happn hebt geïnstalleerd. Happn haalt gegevens zoals je naam en foto’s uit je profiel. Verder moet de app toegang hebben tot je locatie, anders werkt het niet. De app kijkt immers op basis van locatie en tijdstip wie bij elkaar in de buurt is geweest.

Het aantal gebruikers van Happn groeit snel, dus je kunt het beste even proberen of er genoeg mensen bij jou in de buurt zijn. Omdat Tinder ook veel nieuwsgierige kijkers trekt, ligt de kwaliteit van de Happn-contacten vaak iets hoger. Je moet immers al eens bij elkaar in de buurt zijn geweest en bijvoorbeeld allebei van dezelfde artiest houden. Bovendien is Happn minder een vleeskeuring. Terwijl je bij Tinder de hele avond kunt swipen door een eindeloze reeks foto’s moet je bij Happn actief op zoek naar profielen.

Sapio

Heb je wel eens van de term sapioseksueel gehoord? Het houdt in dat je verder kijkt dan iemands haarkleur of sterrenbeeld, maar het innerlijk van mensen belangrijker vindt dan het uiterlijk en niet terugschrikt van een goed gesprek. De app Sapio is erin gespecialiseerd. Je vult in welke dingen jij belangrijk vindt in het leven en over welke onderwerpen je graag wilt praten. Sapio zoekt vervolgens passende mensen in jouw omgeving. Je kan daarbij aangeven of je mannen, vrouwen, niet-binaire personen of eigenlijk iedereen wel wilt ontmoeten. Stuur iemand een spark en misschien klikt het.

Grindr, Her en Scissr

Er zijn diverse dating-apps voor als je iets anders zoekt dan een man-vrouw-relatie. Grindr is daarbij ongetwijfeld de meest bekende, maar tegelijk ook de meest traditionele. Hier draait het om mannen die andere mannen zoeken, terwijl de tegenhangers voor vrouwen vaak wat flexibeler en ruimdenkender zijn en open staan voor allerlei andere identiteiten en voorkeuren. Pas je niet in de standaard vakjes van hetero en homo, dan ben je waarschijnlijk beter af bij deze wat minder bekende apps. Maakt het je echt helemaal niks uit of iemand bruine ogen, minstens 1.80m lang is en al dan niet lichaamsbeharing heeft, kijk eens ook eens bij Sapio, dat we hierboven hebben bespreken.

Grindr - Gay chat (gratis, iPhone/iPad + IAP, iOS 10.0+) - Een app voor mannen om andere mannen te ontmoeten. Je kunt op een soort radar zien of er andere leden in de buurt zijn.

HER: Lesbian Dating & Chat App (gratis, iPhone/iPad + IAP, iOS 10.0+) - Een LGBTQ-dating-app voor bi, queer en meer, vooral gericht op vrouwen.

SCISSR Lesbian Dating & Queer (gratis, iPhone, iOS 9.1+) - Een dating-app voor vrouwen, queer womxn en andere personen die hun eigen identiteit hebben gekozen en op zoek zijn naar seks, relaties of vriendschap.

Bumble

Het probleem met veel hetero dating-apps is dat vrouwen in de minderheid zijn. Daardoor worden ze constant overspoeld met reacties van mannen. Bumble heeft daar iets op gevonden: in deze app zetten vrouwen de eerste stap. Je krijgt daardoor alleen reacties van mannen die je zelf leuk vindt. Voor mannen kan de app ook handig zijn, want als er een reactie van een vrouw binnenkomt weet je in ieder geval zeker dat ze je ziet zitten. Je loopt dus minder vaak een blauwtje.

Tinder

Bij Tinder log je in met je Facebook-account, maar het kan ook met je telefoonnummer of e-mailadres. Je geeft je voorkeuren op en vervolgens krijg je mogelijke matches te zien op basis van je locatie. Je geeft de gewenste leeftijd en een zoekafstand op, variërend van 4 tot 160 kilometer. Tot slot kun je aangeven of je mannen of vrouwen wilt weergeven, of allebei.

Vervolgens toont de app mogelijke matches met een foto. Met een veeg naar links wijs je iemand af, met een veeg naar rechts wil je met iemand chatten. Wil je meer weten, dan tik je op de profielfoto voor extra informatie en meer foto’s. Herkansing nodig? Dan kan tegen betaling terug naar een eerder bekeken profiel. Het is een van de manieren waarop Tinder geld verdient. Daarnaast kun je Tinder Plus en Tinder Gold afsluiten. De prijs daarvan kan oplopen tot zo’n €19,99 per maand. Je krijgt voor dat geld een reeks features zoals Passport, Rewind, Unlimited Likes, vijf Super Likes per dag, een Boost per maand en meer mogelijkheden om je profiel aan te passen.

Tinder doet iets heel slims: het zegt van zichzelf nooit dat het een dating-app is. Voor sommige mensen is Tinder daarom niks anders dan een virtuele vleeskeuring, voor anderen een grappige chatapp, voor weer anderen levert Tinder echt een relatie op. We hebben van alledrie voorbeelden uit onze vriendengroep. Dat is nog zo’n voordeel: Tinder is bespreekbaar. Het noemt zichzelf dus niet zo, maar Tinder is zonder twijfel dé datingapp voor de iPhone.

Veganific

Veganific is een datingapp voor mensen met dezelfde interesse in veganistisch eten, hoewel vegetariërs ook welkom zijn. Als je in deze app gaat zoeken weet je zeker dat iemand geen vlees en waarschijnlijk ook geen andere dierproducten eet. Zo ontloop je vooroordelen. Na het maken van een account kun je beginnen met swipen voor vriendschap, een date of een wat langere relatie.

Lexa

Lexa.nl is een bekende Nederlandse datingdienst. Om alles uit het netwerk te halen zul je een week- of maandabonnement moeten afsluiten. In ruil daarvoor krijg je een verzorgd uitziende app, met verschillende manieren om contact met mensen op te nemen en vervolgens te daten.

Je hebt een profielpagina en ziet wie die heeft bezocht, je kan zelf singles zoeken op voorkeuren en ja: ook het Tinder-principe van mensen naar rechts en links vegen zit erin. ‘Shuffle’ heet dat hier. Ten slotte zie je een agenda voor de singles-borrels waarmee Lexa je misschien wel helpt de volgende stap te zetten.

Down

Down is datingapp waarin je het van je eigen netwerk moet hebben. Ook hierin draait het om matches, maar Down laat je in eerste instantie anoniem op zoek gaan naar je Facebook-vrienden en hún vrienden. Zij weten niet dat je geïnteresseerd bent in ze, tenzij ze jou óók kiezen. Door aan te geven dat je in iemand geïnteresseerd bent, maak je duidelijk dat je ‘down’ bent voor een date — dat verklaart meteen ook de naam van de app. Ook kun je aangeven dat je wel met iemand zou willen ‘hangen’ om gezellig te kletsen.

Down heette voorheen Bang With Friends en dat was een app die puur en alleen draaide om het vinden van seksuele contacten. Apple heeft de app uiteindelijk uit de App Store verbannen, maar door de komst van Tinder hebben de makers de app opnieuw uitgebracht, onder een andere naam en met een andere insteek.

E-Matching

Vind je Tinder maar een vleeskeuring en zoek je naar een relatie met wat meer inhoud? Dan biedt E-Matching een datingservice voor mensen met een wat betere opleiding. Je kunt in de app filteren op stad, leeftijdsgroep, opleidingsniveau, wel/geen kinderen of kinderwens en roken. Als je wilt kun je nog gerichter zoeken, bijvoorbeeld op lichaamslengte en lichaamsgewicht (handig als je geen standaardmaat hebt), levensbeschouwing en zelfs oogkleur en sterrenbeeld (wat we nogal vreemd vinden bij een datingdienst voor hogeropgeleiden, die toch beter zouden moeten weten). Heb je slechte ervaringen met alcohol, dan kun je ook filteren op niet-drinkers. Of bekijk de profielen van mensen die weduwe/weduwnaar zijn. De app biedt daarnaast allerlei informatie over de andere activiteiten van de organisatie achter E-Matching, zoals speeddating-bijeenkomsten.

Vanuit de app kun je contact opnemen met personen die interessant lijken. E-Matching is misschien wat minder geschikt om snel even een date te regelen voor de kerst, want niet alle deelnemers zullen wanhopig alleen thuiszitten. Maar als je een relatie voor langere tijd zoekt kan het een geschikte manier zijn.

The Inner Circle

The Inner Circle (TIC) is een sociaal netwerk voor singles in grote steden. Met name in thuisstad Amsterdam is TIC inmiddels bekend en berucht. Je kunt namelijk alleen op uitnodiging lid worden van The Inner Circle, waardoor je afhankelijk bent van mensen die al lid zijn. Het gevolg is dat mensen vooral succesvolle en aantrekkelijke mensen uitnodigen, wat zowel een voordeel als een nadeel kan zijn. De iPhone-app is vergelijkbaar met de website van TIC. Je kunt zien of je profiel is bekeken en of je ‘winks’ hebt ontvangen.

Andere dating-apps

De App Store staat vol met dating-apps, vandaar dat we deze lijst hebben onderverdeeld in twee categorieën: de kleinere gespecialiseerde datingapps en de wat grotere commerciële diensten. Welke bij jou past is een kwestie van voorkeur. Bij de grote namen heb je veel meer aanbod en dus ook meer keuze, terwijl je bij de kleinere aanbieders maar moet afwachten of er überhaupt iemand bij jou in de buurt is. Wie slim is kiest een combinatie van groot en klein, voor maximale kans op succes.

Kleine gespecialiseerde datingdiensten

Coffee Meets Bagel Dating App (gratis, iPhone + IAP, iOS 11.0+) - Mannen nemen het initiatief, vrouwen nemen de uiteindelijke beslissing. Bij deze app krijg je dagelijks een selectie van mogelijke matches voorgeschoteld, dus je hoeft niet zelf te zoeken.

SafeDate (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Een handige app als je veilig wilt daten. Vul vertrouwenspersonen in en je geeft daarna makkelijk door of het afspraakje goed verloopt. Let op dat de app al een tijdje niet is bijgewerkt.

Pair Dating (gratis, iPhone + IAP, iOS 10.0+) - Ook Pair Dating richt zich op veilig daten. Je kunt aan de hand van beoordelingen zien of iemand afspraken nakomt en zich goed gedragen heeft tijdens eerdere dates.

Het Spel door Hot or Not (gratis, iPhone + IAP, iOS 12.0+) - Vooral gericht op jongere daters. Deze app hanteert hetzelfde principe als Tinder, maar dan met het geniepige puntje dat je elkaar ook beoordelingen kan geven.

, iOS 12.0+) - Vooral gericht op jongere daters. Deze app hanteert hetzelfde principe als Tinder, maar dan met het geniepige puntje dat je elkaar ook beoordelingen kan geven. Icebreaker - Dating Better (gratis, iPhone, iOS 8.0+) - Deze app heeft een grappige insteek: reageer op een vraag in iemands profiel en als de andere persoon het antwoord leuk vindt is het ijs gebroken en is het tijd om te daten.

Tally Dating (gratis, iPhone + IAP, iOS 10.0+) - Datingdiensten zijn vaak belachelijk duur. Tally probeert het wat vriendelijker aan te pakken, met minder verplichtingen.

Grote commerciële datingdiensten

OkCupid: Online Dating App (gratis, iPhone + IAP, iOS 10.0+) - OkCupid is internationaal erg bekend. Net als bij Tinder kun je links of rechts swipen. Er is meer aandacht voor persoonlijke info, bijvoorbeeld wat je leuk vindt. Het voelt daardoor minder aan als een 'vleeskeuring', zoals bij Tinder.

Pepper. Dating en liefde. (gratis, iPhone + IAP, iOS 9.0+) - Pepper was voorheen in handen van RTL, dus de kans is groot dat er vooral veel RTL-kijkers op dit platform zitten. Maar misschien is dat precies wat je zoekt: iemand om samen tv mee te kijken! Je hebt een Full membership nodig om de app te gebruiken. De prijs kan oplopen tot een paar tientjes per jaar als je je abonneert.

Badoo - Ontmoet nieuwe mensen (gratis, iPhone/iPad + IAP, iOS 12.0+) - Nieuwe mensen ontmoeten, daar draait het om bij Badoo. De app staat steevast in de lijst met apps die het meeste geld opbrengen en dat is wel te begrijpen: om op te vallen moet je allerlei in-app aankopen doen. Vanwege het type gebruikers dat Badoo trekt zijn we wat bezorgd over de kwaliteit van de dates die het oplevert.

Zoosk - De beste dating-app (gratis, iPhone/iPad + IAP, iOS 10.0+) - Net als Badoo en Lexa een van de meest lucratieve apps in de App Store, te danken aan in-app abonnementen. Deze datingdienst laat je niet alleen zelf chatten en cadeautjes geven aan andere gebruikers, maar heeft ook een SmartPick voor je: een date waarvan Zoosk denk dat het kan werken.