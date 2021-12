Op haar website kondigt de HDMI Licensing Administrator een optionele toevoeging aan het protocol voor HDMI 2.1 aan. Het gaat om Source-Based Tone Mapping. Dit komt als optie in een update naar HDMI 2.1a, maar wat heb jij eraan?



Source-Based Tone Mapping met HDMI 2.1a

We kennen de term HDR (en vele varianten erop) al een tijd. Het staat voor High Dynamic Range en biedt de mogelijkheid om zeer contrasterende beelden te tonen. Vooral in gevallen van tegenlicht komt dit van pas, maar ook bij alledaagse foto’s zorgt HDR-technologie voor een betere foto of video. De Apple TV 4K ondersteunt deze technologie, maar je televisie moet er ook geschikt voor zijn.

Met Source-Based Tone Mapping (SBTM) gaat HDR nog een stapje verder. Het ‘probleem’ met gewone HDR-content is dat het getoonde beeld op televisie niet altijd bestaat uit 100% HDR-beeld. Zo kan het zijn dat slechts een kwart van de het beeld wat je op één moment ziet is opgenomen in HDR. Denk aan YouTube-filmpjes waarbij je ook allerlei ander beeld tegelijkertijd ziet. Op dit moment wordt alsnog het hele beeld aangepast voor HDR, terwijl dat dus eigenlijk niet nodig is. Het kan zorgen voor een vertekend beeld bij bepaalde inhoud.

Dankzij SBTM kunnen zowel de bronapparaten zoals Apple TV’s en gaming consoles als beeldschermen (zoals televisies) beter beeld tonen. Deze nieuwe technologie laat apparaten zelf bepalen welk deel van het beeld als HDR moet worden gezien en welk deel als SDR (Standard Dynamic Range). Al het beeld wordt dan op de best mogelijke manier getoond. Verder kan SBTM het beeld optimaliseren voor de specificaties van een beeldscherm, in plaats van dat er een generiek signaal wordt verzonden over de HDMI-kabel. Kortom: je HDR-beeld wordt er mooier van.



Een gesimuleerde indicatie van het verschil tussen HDR-content zonder SBTM (links) en met SBTM (rechts). De resultaten verschillen per beeldscherm.

Komt Source-Based Tone Mapping naar de Apple TV 4K?

Zoals aangegeven, is SBTM onderdeel van een update naar HDMI 2.1a. Volgens de HDMI Licensing Administrator kunnen apparaten via een software-update overstappen op HDMI 2.1a. Op dit moment maakt de Apple TV 4K gebruik van HDMI 2.1 en daarmee beschikt het apparaat over de juiste hardware. Het gaat dan alleen om het 2021-model, dus de eerste generatie Apple TV 4K valt buiten de boot. Deze gebruikt oudere hardware die niet geschikt is voor HDMI 2.1 of HDMI 2.1a. Ook andere apparaten zoals gameconsoles kunnen SBTM gebruiken.

Het zou dus goed kunnen dat Apple in een software-update de mogelijkheid om SBTM-content te tonen, inbouwt. Wat belangrijk is om te weten, is dat SBTM een optioneel onderdeel van HDMI 2.1a is. Apple moet dus bewust de beslissing maken om SBTM wel of niet te ondersteunen als ze besluiten te updaten naar HDMI 2.1a. Ook moet je televisie de update krijgen en moet de fabrikant ook bewust de beslissing maken om SBTM te ondersteunen.

Je hebt geen speciale HDMI-kabel nodig om SBTM te kunnen gebruiken, al raadt de HDMI-organisatie wel een Ultra High Speed HDMI-kabel aan om altijd de best mogelijke resultaten te behalen.