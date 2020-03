Het coronavirus zorgt wereldwijd voor heel veel problemen. Niet alleen voor de gezondheid, maar ook bedrijven komen flink in de knel. Voor Apple betekent dit tekorten voor haar producten: vanwege het langer sluiten van fabrieken konden er tijdelijk geen Apple-apparaten geproduceerd worden. Eind februari meldden een bron nog dat de releasetiming van de iPhone 12 onzeker was, maar nu meldt Bloomberg dat de 2020 iPhones nog steeds op de planning staan voor komend najaar.



‘5G iPhone 12 niet vertraagd’

Bloomberg schrijft dat de 2020 iPhones nog steeds gepland staan voor een release in het najaar, al is een specifieke timing nog onduidelijk. Eén van de grote nieuwe functies is de introductie van 5G en die zou ondanks het coronavirus dus niet in het geding komen. Dat komt deels doordat de massaproductie pas in mei van start gaat en zoals het er nu dus uit ziet kan dat nog door gaan.

Eerder meldde de Apple-analist Ming-Chi Kuo dat de iPhone-productie in het tweede kwartaal pas weer normaal zou worden. Dat kwartaal start in april, ruim voordat de massaproductie van de 2020 iPhones van start zou gaan. Op de huidige line-up hebben de productieproblemen wel invloed gehad. iPhones en AirPods waren beperkt beschikbaar, wat nu langzaamaan weer op gang komt. Apple heeft wel maatregelen genomen om de tekorten te beperken, want Apple verbiedt het hamsteren van iPhones en iPads. Iedere klant kan online maar een beperkt aantal exemplaren bestellen.

De productie van de net aangekondigde iPad Pro 2020 is vermoedelijk al in januari van start gegaan, vlak voor het sluiten van de fabrieken. Toch heeft het coronavirus invloed op de iPad-productie. Zo verschijnt het Magic Keyboard voor iPad pas in mei.

Ondanks de beperkingen afgelopen maand is het Apple volgens de bron wel gelukt om een beperkt aantal testversies van de nieuwe iPhones te laten produceren. Toch houdt ook Bloomberg nog een kleine slag om de arm. Als er nog problemen opduiken en Apple-engineers zijn nog niet in de mogelijkheid om naar China af te reizen om dit op te lossen, kan de release nog verschoven worden.