iCulture Vandaag: dit was woensdag 25 maart 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 25 maart 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is de dag na de vele software-updates, dus we leggen nog enkele nieuwe functies aan je uit. Zo lees je hoe je je iPad met een muis bedient en hoe je iCloud Drive-mappen deelt, zodat je daar samen aan kan werken. Ook blijkt dat Safari nu cookies van derden blokkeert en delen we onze ervaringen met de verbeterde cursorbediening op de iPad. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

In tijden van corona bieden sommige ontwikkelaars en makers hun content gratis aan. Bekijk hier gratis boeken, games, software en meer.

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Anchor (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Op afstand podcasts opnemen.

Microsoft To Do (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Allerlei praktische verbeteringen voor deze todo-app.

YouTube Music (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Meezingen met liedjes dankzij de nieuwe songtekstenfunctie.

Shazam (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.0+) - Split View support voor Shazam op iPad.

tado° (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Handmatig schakelen tussen thuis- en afwezigheidsmodi.

, iOS 12.0+) - Handmatig schakelen tussen thuis- en afwezigheidsmodi. Flame Services Browser (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.1+) - Split View voor deze browser voor Bonjour netwerkdiensten.