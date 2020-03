Einde voor kernel extensies

Het is te lezen in een nieuw supportdocument van Apple. Systeemextensies werken op de achtergrond en breiden de functionaliteit van je Mac uit. Sommige apps installeren deze kernel extensies, die Apple legacy system extensions noemt. Vanaf macOS 10.15.4 krijg je een waarschuwing te zien bij het laden van een kernel extensie. Daarna krijg je van tijd tot tijd opnieuw een melding. Tijdens de betaronde van macOS 10.15.4 merkten gebruikers ook al op dat ze de meldingen kregen.



Wat zijn kernel extensies?

Het gaat bij kernel extensies (KEXT) om drivers en andere tools die op een laag softwareniveau taken uitvoeren. Het zijn dus geen tools die je zichtbaar op je beeldscherm te zien krijgt, maar tools die buiten het zicht van de gebruiker op de achtergrond werken. In macOS Catalina zijn ze niet meer nodig, omdat Apple betere methoden heeft ontwikkeld, die betrouwbaarder en veiliger zijn. Ze verkleinen ook de kans dat je systeem crasht.

Wanneer een kernel extensie voor het eerst in macOS 10.15.4 geladen wordt, krijg je een melding te zien dat het binnenkort niet meer te gebruiken is.

Catalina werkt nog wel met kernel extensies

In 2019 informeerde Apple ontwikkelaars al dat macOS Catalina de laatste versie zou zijn die volledige ondersteuning zou bieden voor kernel extensies. Sindsdien kunnen ontwikkelaars hun software aanpassen. Wanneer ze echt niet meer gebruikt kunnen worden is nog onduidelijk, maar het lijkt erop dat het met macOS 10.16 echt over zal zijn. Die versie verschijnt in september of oktober 2020. Blijf je na die tijd nog macOS Catalina gebruiken, dan zullen de kernel extensies gewoon blijven werken.

Eén van de apps die er nog gebruik van maakt is Malwarebytes. De ontwikkelaar kreeg een hoop supportvragen in de 24 uur na de release van macOS 10.15.4. Zij gaan overstappen op een nieuwere methode, maar dat kost wel tijd. Sinds eind 2019 zijn ze er al mee bezig en het moet voor de release van macOS 10.16 klaar zijn.

If your software has a kernel extension, you are probably already being inundated with customer support concerns about the dialog shown here. It's going to get bad. A significant percentage of our total support case volume now relates to this, less than 24 hours later. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/PtALDgFM58 — Thomas Reed (@thomasareed) March 25, 2020

Er is voorlopig nog geen reden tot paniek. Wel is het zo dat oudere extensies de verdere ontwikkeling van software tegenhouden. Apple waarschuwt dan ook dat modernere methoden gebruiksvriendelijker, veiliger en betrouwbaarder zijn.

Ben je zelf ontwikkelaar, dan kun je instructies voor de overstap vinden in dit document met de titel ‘Deprecated Kernel Extensions and System Extension Alternatives’.

Wat betekent het voor jou?

Ben je een gewone gebruiker en heb je geen idee waar dit over gaat? Dan hoef je je in eerst instantie geen zorgen te maken. De bekende namen op het gebied van consumentensoftware voor de Mac hebben vaak al aanpassingen gedaan, of maken helemaal geen gebruik van kernel extensies. Vaak gaat het om heel specifieke apps van kleinere ontwikkelaars, die minder mankracht hebben om hun software aan te passen, of die als hobbyproject zijn ontwikkeld.

Je hoeft ook niet te controleren of jij misschien software gebruikt die afhankelijk is van kernel extensies. Je krijgt vanzelf een melding zoals hierboven te zien is, als je nog software gebruikt die niet is aangepast.