Apple verbiedt hamsteren van iPhones, iPads en Macs

Hamsteren van Apple-producten verboden

Nu de wc-rollen tot het plafond opgestapeld liggen en de keuken- en medicijnkastjes uitpuilen, vinden sommige mensen het wellicht tijd om iets anders te hamsteren: Apple-producten. Maar de iPhone-maker heeft daar een stokje voor gestoken – maximaal twee per klant. Nou was je als privépersoon misschien niet van plan om meteen twintig stuks van de iPad Pro 2020 te kopen, maar er zijn organisaties die dat wel doen. Zij zullen momenteel even naar andere winkeliers moeten uitwijken of meerdere bestellingen doen.



Heb je meer dan twee iPad Pro’s in je winkelmandje gegooid, dan krijg je in de online Apple Store een melding. Het geldt wereldwijd. Eerder zette Apple wel eens beperkingen op de aantallen om de grijze markt tegen te gaan, maar deze nieuwe maatregelen lijken erop gericht problemen in de toeleveringsketen te voorkomen.

Maximaal 5 Macs per klant

Behalve op de nieuwste iPhones en iPads zitten er momenteel ook beperkingen op de MacBook Air en Mac mini, die gisteren werden vernieuwd. Hiervan kun je maximaal vijf in je mandje gooien. Je krijgt de beperking pas te zien als je in je winkelmandje kijkt en het maximum aantal hebt overschreden. Ook kun je bij het verhogen van de aantallen alleen kiezen uit 1 of 2 stuks.

Er lijken nog geen grote tekorten op te treden: als je nu het instapmodel van de 11-inch iPad Pro met 128GB in spacegrijs wilt bestellen krijg je nog vóór eind maart geleverd. Wel merkt Apple de gevolgen dat vele fabrieken gesloten waren in februari, waardoor de productie pas nu langzaam weer op gang komt. We gaan het ongetwijfeld merken in de kwartaalcijfers, die eind april worden gepresenteerd.