iPhone SE 2022 en 2020 vs iPhone 13 mini en 12 mini

Hoewel vrijwel iedere smartphonefabrikant losgaat met grote toestellen, bestaat er altijd nog een groep liefhebbers van kleinere telefoons. Apple heeft voor deze groep vier kleine iPhones in petto: de iPhone 13 mini en iPhone 12 mini, maar ook de iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020. Welk model is het beste voor jou en wat mag het kosten? Je leest het hier in deze vergelijking.

iPhone SE 2022 kopen

Je kunt de nieuwe iPhone SE 2022 kopen bij alle providers, telecomwinkels en bij Apple zelf.

iPhone SE 2022 met abonnement bestellen

iPhone SE 2022 los bestellen

Verschillen iPhone 13 mini en 12 mini vs iPhone SE 2022 en 2020

Je kunt terecht bij deze winkels en aanbieders:

Over de hele linie zijn de verschillen tussen al deze iPhones vrij groot. Het is daarom vooral belangrijk om te weten wat je met het toestel wil bereiken. Dit zijn de verschillen tussen de vier kleine iPhones:

#1 Formaat: van kleinst naar klein

Als je louter op zoek bent naar het kleinste formaat wat er bestaat, kom je automatisch uit bij de iPhone 12 mini of iPhone 13 mini. Deze twee modellen zijn exact even groot, al is de iPhone 13 mini door de camera wel iets dikker. Het verschil met de iPhone SE-serie is best groot. De iPhone SE 2022 en 2020 zijn 6,9mm hoger en 3,1mm breder. Alleen qua dikte winnen de iPhone SE-modellen het, maar het verschil is daar nog geen millimeter. Als je dus echt voor de kleinste iPhone wil kiezen, dan moet je bij de iPhone 13 mini of iPhone 12 mini zijn. Ook qua gewicht zijn deze een stuk lichter.

Verschillen scherm iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020. iPhone 13 mini iPhone 12 mini iPhone SE 2022 iPhone SE 2020 Afmetingen 131,5 x 64,2 x 7,65 millimeter 131,5 x 64,2 x 7,4 millimeter 138,4 x 67,3 x 7,3 millimeter 138,4 x 67,3 x 7,3 millimeter Gewicht 140 gram 133 gram 144 gram 148 gram

#2 Scherm: klein, maar niet te

Een kleine iPhone betekent ook een kleiner scherm. Gelukkig zijn bij alle modellen de schermen goed af te lezen. Maar er zitten wel veel verschillen tussen de schermen van de iPhone 12 mini en iPhone 13 mini enerzijds en de iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020 anderzijds. De iPhone 13 mini en iPhone 12 mini hebben allebei een 5,4-inch display dat tot de randen loopt. Bovendien is het scherm van OLED, waardoor kleuren er mooier uit zien en de resolutie ook een stuk hoger liggen. De schermen van deze modellen zijn merkbaar beter dan van de iPhone SE-familie.

De iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020 hebben allebei een 4,7-inch LCD-display, met een lagere resolutie. Hoewel het nog steeds goede schermen zijn, merk je wel degelijk kwaliteitsverschil met de twee mini-iPhones. De maximale helderheid bij de iPhone SE-lijn ligt ook een stukje lager.

Verschillen formaat iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020. iPhone 13 mini iPhone 12 mini iPhone SE 2022 iPhone SE 2020 Schermformaat 5,4-inch 5,4-inch 4,7-inch 4,7-inch Schermtype OLED OLED LCD LCD Schermresolutie 2340 X 1080 2340 x 1080 1334 x 750 1334 x 750 HDR √ √ – – Refresh rate 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz Helderheid 800 nits (1200 bij HDR) 625 nits (1200 bij HDR) 625 nits 625/td> True Tone √ √ √ √

#3 Bediening: zonder of met thuisknop

De vier kleinste iPhones verschillen ook van elkaar op het gebied van bediening, waarbij er twee soorten zijn: met en zonder thuisknop. Bij de iPhone 13/12 mini maak je gebruik van veegbewegingen en Face ID. Er zit dus geen thuisknop op om bijvoorbeeld een app af te sluiten of om de multitasking te gebruiken. Dat doe je allemaal door met je vinger naar boven, beneden, links en rechts te vegen vanaf de onderkant van het scherm.

De iPhone SE-lijn maakt nog gebruik van de traditionele bediening. Je gebruikt dus een thuisknop om een app af te sluiten en kunt deze twee keer indrukken voor de appkiezer. Bovendien zit hier Touch ID in verwerkt, de vertrouwde vingerafdrukscanner om jezelf te verifiëren en de iPhone te ontgrendelen.

Verschillen bediening iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020. iPhone 13 mini iPhone 12 mini iPhone SE 2022 iPhone SE 2020 Bediening Veegbewegingen Veegbewegingen Thuisknop Thuisknop Verificatie Face ID Face ID Touch ID Touch ID

#4 Chip: snel tot snelst

Qua prestaties moet je bij de nieuwste modellen zijn: de iPhone 13 mini of de iPhone SE 2022. Beide modellen hebben een snelle A15-chip, momenteel de snelste chip in de iPhone. Deze modellen hebben ook de meeste werkgeheugen, namelijk allebei 4GB RAM. Ook hebben deze twee modellen de nieuwste 16-core Neural Engine, voor allerlei geavanceerde camerafuncties en ondersteuning voor geavanceerde apps. Dankzij de A15-chip hebben deze modellen de beste prestaties. Wat betreft prestaties ben je ook afhankelijk van de hoeveelheid opslag: daarbij heb je bij de iPhone 13 mini het meeste waar voor je geld.

Iets anders om qua chip rekening mee te houden, is de ondersteuning voor Ultra-Wideband. Alleen de twee mini-iPhones hebben een U1-chip. Daarmee kan je in combinatie met de AirTag extra nauwkeurig de locatie van je voorwerpen achterhalen. De iPhone SE-modellen hebben deze chip niet.

Verschillen chip en prestaties iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020. iPhone 13 mini iPhone 12 mini iPhone SE 2022 iPhone SE 2020 Chip A15 A14 A15 A13 Werkgeheugen 4GB 4GB 4GB 3GB Neural Engine Nieuwste 16-core 16-core Nieuwste 16-core 8-core U1 √ √- – Opslag • 128GB

• 256GB

• 512GB • 64GB

• 128GB

• 256GB • 64GB

• 128GB

• 256GB • 64GB

• 128GB

• 256GB

#5 Camera: de iPhone SE loopt achter

Als we het hebben over de camera, zijn de iPhone 13 mini en iPhone 12 mini de overduidelijke winnaars. Er zitten niet alleen betere lenzen in, maar je krijgt er ook een ultra-groothoeklens bij voor mooie landschapsfoto’s. Je kan optisch uitzoomen en bovendien kun je alleen met deze toestellen nachtfoto’s maken. Ook de frontcamera is in deze modellen een stuk beter: 12-megapixel ten opzichte van 7-megapixel in de iPhone SE-lijn.

Door de betere camera’s, ondersteunen de mini iPhones ook meer camerafuncties. Als je van plan bent om mooie foto’s te maken met een zo klein mogelijke iPhone, moet je sowieso de iPhone 13 mini hebben. Wil je mooie foto’s maken maar vind je de prijs van dat model te hoog? Dan kan je ook kiezen voor de iPhone 12 mini. De iPhone SE-modellen vinden we minder geschikt voor hobbyfotografen, al kun je er alsnog mooie plaatjes mee schieten.

Verschillen camera iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020. iPhone 13 mini iPhone 12 mini iPhone SE 2022 iPhone SE 2020 Cameralens 12-megapixel (ultra- en groothoek) 12-megapixel (ultra- en groothoek) 12-megapixel (groothoek) 12-megapixel (groothoek) Diafragma f/1.6 (groothoek); f/2.4 (ultragroothoek) f/1.6 (groothoek); f/2.4 (ultragroothoek) f/1.8 f/1.8 Nachtmodus √ √ – – Portretmodus √ √ √ √ Fotografische stijlen √ – √ – Deep Fusion √ √ √ – Geavanceerde filmmodus √ – – – Camera voorkant 12-megapixel 12-megapixel 7-megapixel 7-megapixel Diafragma voorkant f/2.2 f/2.2 f/2.2 f/2.2

#6 Kleuren: voor ieder wat wils

Als de kleur van de iPhone voor jou belangrijk is, is er bij elk model wel wat te kiezen. Of je nu van blauw, rood, paars, groen, zwart of wit houdt: elk model heeft wel een kleur die je mooi vindt. De meeste keuze heb je bij de mini iPhones: daar kan je bij beide kiezen uit 6 verschillende kleuren, waarvan ook enkele uitgesproken kleuren. Bij de iPhone SE is de keuze een stuk beperkter: daar kan je alleen kiezen uit drie standaardkleuren zwart, wit of rood (al dan niet in een andere tint). Er is geen goed of fout: het is een kwestie van smaak wat jij het mooiste vindt.

Verschillen kleuren iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020. iPhone 13 mini iPhone 12 mini iPhone SE 2022 iPhone SE 2020 Kleuren • Groen

• Roze

• Blauw

• Middernacht

• Sterrenlicht

• Rood • Paars

• Blauw

• Groen

• Rood

• Sterrenlicht

• Middernacht • Middernacht

• Sterrenlicht

• Rood • Zwart

• Wit

• Rood

#7 Batterij: belangrijke factor

Het grootste nadeel van een kleine iPhone is dat de batterijduur altijd wat minder is dan bij grotere modellen, simpelweg omdat er minder plek is voor een grotere accu. De batterij is daardoor altijd een belangrijk aspect om rekening mee te houden als je op zoek bent naar een kleinere iPhone. De beste batterijduur vinden we bij de iPhone 13 mini, gevolgd door de iPhone 12 mini. Het slechtst presteert de iPhone SE 2020. Hoewel je er wel de dag mee kan halen, is dit ook erg afhankelijk van je gebruik. Kijk je veel filmpjes, speel je spelletjes en luister je muziek, dan kan het erg hard gaan en is de kans groot dat je het eind van de dag niet haalt. Overigens merkten we dat ook relatief snel bij de iPhone 12 mini. Wij zouden daarom altijd voor de iPhone 13 mini gaan.

Verschillen batterij iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020. iPhone 13 mini iPhone 12 mini iPhone SE 2022 iPhone SE 2020 Batterij (video afspelen) Tot 17 uur Tot 15 uur Tot 15 uur Tot 13 uur Batterij (video streamen) Tot 13 uur Tot 10 uur Tot 10 uur Tot 8 uur Batterij (audio afspelen) Tot 55 uur Tot 50 uur Tot 50 uur Tot 40 uur

#8 Prijs: van betaalbaar tot middenklasse

Als we puur kijken naar de prijs, is het oudste toestel het goedkoopst: de iPhone SE 2020. Deze kun je voor zo’n €450,- op de kop tikken, helemaal doordat winkeliers nu gaan stunten met de prijs. Nog geen honderd euro duurder is de iPhone SE 2022, die met een adviesprijs vanaf €529,- ook goed betaalbaar is. Je haalt er voor die prijs een zeer schappelijke iPhone mee in huis, zeker als je gewoon op zoek bent naar een toestel die lang mee gaat. Kijk je verder dan de iPhone SE 2022, dan zie je dat de prijs langzaamaan oploopt, tot een vanafprijs van €809,- voor de nieuwste iPhone 13 mini. Maar laat je niet van de wijs brengen door de adviesprijzen: zeker van de oudere modellen zoals de iPhone 12 mini vind je geregeld aanbiedingen.

Verschillen prijs iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020. iPhone 13 mini iPhone 12 mini iPhone SE 2022 iPhone SE 2020 Prijs Vanaf €809,- Vanaf €689,- Vanaf €529,- Vanaf €489,-

Overeenkomsten kleine iPhones: iPhone SE vs iPhone mini

Als we kijken naar de overeenkomsten, zien we dat eigenlijk alleen de iPhone 13 mini overeenkomsten heeft met de iPhone 12 mini enerzijds en de iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020 anderzijds. Tussen de iPhone SE-lijn en iPhone mini-serie zien we nagenoeg uitsluitend verschillen, die we hierboven al besproken hebben.

De mini iPhones zijn allebei even groot en vallen in dezelfde prijsklasse. Qua camera vind je er dezelfde soort lenzen, al biedt de iPhone 13 mini wel extra opties dankzij de krachtigere chip. Als je meer aspecten tussen de mini’s wil vergelijken, kun je terecht in onze grote iPhone vergelijking.

Benieuwd naar de overeenkomsten tussen de iPhone SE 2022 vs iPhone SE 2020? Ook daar hebben we een aparte vergelijking over. Daar hebben we naast de verschillen ook de overeenkomsten naast elkaar gezet.

Conclusie verschillen kleine iPhones: welke past bij jou?

Nu je een indruk gekregen hebt van de verschillen bij de kleinste iPhones, is het tijd om de keuze te maken: welke past het beste bij jou? Om daar antwoord op te geven, zetten we de grootste voordelen per toestel voor je op een rij, met aspecten die voor dat model het belangrijkst zijn.

Ga de iPhone 13 mini kopen als…

…je de kleinste iPhone met de langste accuduur wil.

…je de kleinste iPhone met de beste camera wil.

…je de kleinste iPhone met de beste specificaties wil.

…je het beste scherm in een kleine iPhone zoekt.

…je dol bent op groen, roze of een andere uitgesproken kleur.

Ga de iPhone 12 mini kopen als…

…je een moderne iPhone wil voor niet de hoogste prijs.

…je een goede camera met dubbele lens wil.

…je een goede deal kunt vinden. Is dat niet het geval, kies bij voorkeur dan voor de iPhone 13 mini.

…dit model een kleur heeft die je absoluut wil hebben.

Ga de iPhone SE 2022 kopen als…

…je de beste iPhone met thuisknop zoekt.

…je extra voordelig uit wil zijn, maar wel lang met het toestel wil doen.

…de snelste iPhone wil voor de beste prijs.

…je af en toe mooie foto’s wil maken.

Ga de iPhone SE 2020 kopen als…

…je de allergoedkoopste iPhone zoekt.

…je nooit foto’s of video’s maakt.

…je weinig met je iPhone doet, maar wel een betrouwbaar toestel wil.

…je de iPhone alleen gebruikt voor berichtjes, internetten en af en toe een filmpje kijken of muziek luisteren.

…een hele goede deal vindt.