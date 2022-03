De iPhone SE 2022 is het nieuwste model uit de iPhone SE line-up. Op een aantal vlakken is dit model verbeterd, zoals de chip en camera, maar wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste verbeteringen? De iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020 zijn ondanks de verschillen erg aan elkaar gewaagd. Als je op zoek bent naar een betaalbare iPhone, is de kans groot dat je bij deze twee modellen uit komt. Maar twijfel je nog welke het beste bij jou past? Lees dan dit artikel voor de overeenkomsten en verschillen tussen de iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020.

Verschillen iPhone SE 2022 vs iPhone SE 2020

Als we de verschillen op een rij zetten, dan vallen ons vijf grote verschillen op. We leggen daar dan ook vooral de focus op, omdat deze verschillen in de meeste gevallen de doorslag geven voor het kiezen van het juiste toestel. Dit zijn de zes belangrijkste verschillen tussen de iPhone SE 2022 vs iPhone SE 2020:

#1 Chip: een tandje beter dan de iPhone SE 2020

Je kunt terecht bij deze winkels en aanbieders:

In de iPhone SE 2022 zit een nieuwere A15-chip, ten opzichte van de A13-chip in de voorganger. Hoewel beide chips een 6-core CPU (met 2 performance- en 4 efficiency-cores) en 4-core GPU hebben, scoort de nieuwere chip op een aantal punten toch beter. Dat komt ook door de nieuwere 16-core Neural Engine, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor onder andere de camera (daarover later meer). De graphics in de nieuwe iPhone SE 2022 zijn 1,2x sneller dan in het vorige model. In de praktijk levert dat betere games op, met indrukwekkendere grafische prestaties. Qua snelheid van apps zul je weinig verschil merken tussen de A15- en A13-chip.

#2 Batterij: een stukje langere accuduur

Waar de chip wel echt merkbaar zijn werk doet, is in de batterijduur. Apple voert elk jaar vernieuwingen door waardoor de chip energiezuiniger is. Dat resulteert in het geval van de iPhone SE 2022 weer in een langere accuduur. Ter vergelijking: de iPhone SE 2022 kan 2 uur langer video afspelen, 2 uur langer streamen en 10 uur langer audio afspelen dan de voorganger. Lees ook ons artikel over de iPhone SE 2022 batterij voor nog meer vergelijkingen.

#3 Prijs: iPhone SE 2022 is iets duurder

De iPhone SE 2022 is iets duurder dan de iPhone SE 2020. Het prijsverschil bij de adviesprijs is €40,-, maar het verschil is mogelijk een stuk groter als je een goede deal kan scoren voor de iPhone SE 2020. Zeker nu dit model langzaamaan uit het assortiment verdwijnt, gaan externe verkopers meer met de prijs stunten. Je bent daardoor toch een stuk goedkoper uit met het model uit 2020. Je leest meer in ons artikel over de iPhone SE 2022 prijs.

#3 5G: sneller mobiel internet

De nieuwe iPhone SE heeft ondersteuning voor 5G-verbindingen, mits je daar een geschikt abonnement voor hebt. In de praktijk betekent dit dat websites wat sneller laden en er minder vertraging is bij het streamen van video’s. Maar eerlijk gezegd merken we in de praktijk niet zo heel gek veel van de 5G-verbinding, omdat de netwerken in Nederland nog niet heel veel sneller zijn. Wat je wel gaat merken, is dat je via een 5G-verbinding FaceTime-gesprekken in HD kan voeren en ook software-updates via 5G kan installeren. Je hoeft dan dus niet meer met wifi verbonden te zijn.

#4 Camera: meer mogelijkheden dankzij de chip

De iPhone SE 2022 heeft qua hardware geen betere camera gekregen: er zit nog steeds dezelfde 12-megapixelcamera in. Maar de extra kracht van de A15-chip komt wel van pas met allerlei nieuwe softwarefuncties voor het maken van foto’s. Zo ondersteunt de camera nu Deep Fusion, die pixels analyseert en de beste combinaties maakt voor mooiere foto’s. Ook gebruik je de fotografische stijlen, waarmee je van tevoren bepaalde filters kan kiezen die nauwkeurig op je foto’s gelegd worden, zonder dat huidtinten en de kleur van de lucht er vreemd uit zien. Ook ondersteunt de iPhone SE 2022 dankzij de nieuwe chip Slimme HDR 4. Deze HDR-techniek combineert ook meerdere beelden van een enkele foto om zo tot een mooier resultaat te komen.

#5 Kleuren: net even een andere tint

De iPhone SE 2022 ziet er qua kleuren net even anders uit. Hoewel Apple ook weer gekozen heeft voor wit, zwart en rood, zijn de tinten toch verschillend. Zo gaat het bij de iPhone SE 2022 officieel om sterrenlicht en middernacht. Bij sterrenlicht zit er een champagne-achtige gloed overheen, terwijl middernacht wat diepblauwe tinten heeft. Het rood van de nieuwe iPhone SE 2022 ziet er ook weer iets anders uit, want de afwerking is wat donkerder. Je kan de verschillen bekijken in ons artikel over de kleuren van de iPhone SE 2022.

Tot slot willen we nog enkele andere kleine verschillen tussen de iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020 aanstippen:

Glas aan voor- en achterkant : Apple zegt dat het glas van de iPhone SE 2022 sterker is dan het glas van de voorganger. Hoeveel sterker precies wil Apple niet zeggen. Maar het lijkt erop dat de kans kleiner wordt dat er barsten in je scherm komen.

: Apple zegt dat het glas van de iPhone SE 2022 sterker is dan het glas van de voorganger. Hoeveel sterker precies wil Apple niet zeggen. Maar het lijkt erop dat de kans kleiner wordt dat er barsten in je scherm komen. Opslag : Je kan nu bij de nieuwe iPhone SE 2022 weer kiezen voor 256GB opslag. Dat was sinds september 2021 niet meer mogelijk bij het 2020-model.

: Je kan nu bij de nieuwe iPhone SE 2022 weer kiezen voor 256GB opslag. Dat was sinds september 2021 niet meer mogelijk bij het 2020-model. Gewicht : De nieuwe iPhone SE is iets lichter: 144 gram in plaats van 148 gram.

: De nieuwe iPhone SE is iets lichter: 144 gram in plaats van 148 gram. Slowfie : Ken je de slowfies nog? Apple probeerde hier een heel ding van te maken bij de iPhone 11 en in het 2022-model is dit nu ook toegevoegd aan de iPhone SE. Je kan dan met de selfiecamera slowmotionvideo’s maken.

: Ken je de slowfies nog? Apple probeerde hier een heel ding van te maken bij de iPhone 11 en in het 2022-model is dit nu ook toegevoegd aan de iPhone SE. Je kan dan met de selfiecamera slowmotionvideo’s maken. Locatiebepaling: De nieuwe iPhone SE 2022 ondersteunt naast GPS nu ook GLONASS, Galileo, QZSS en BeiDou voor de locatiebepaling. De Galileo-satelliet wordt in Europa gebruikt.

Verschillen tussen iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020. Groen is beter. iPhone SE 2022 iPhone SE 2020 Afmetingen 138,4 x 67,3 x 7,3 millimeter 138,4 x 67,3 x 7,3 millimeter Gewicht 144 gram 148 gram Schermformaat 4,7-inch 4,7-inch Schermtype LCD LCD Schermresolutie 1334 x 750 1334 x 750 Refresh rate 60Hz 60Hz Batterijduur • Video streamen: 15 uur

• Video afspelen: 10 uur

• Audio afspelen: 50 uur • Video streamen: 13 uur

• Video afspelen: 8 uur

• Audio afspelen: 40 uur Chip A15 Bionic A13 Bionic RAM 4GB 3GB Verificatie Touch ID (vingerafdruk) Touch ID (vingerafdruk) Bediening Thuisknop Thuisknop Camera 12-megapixel groothoekcamera 12-megapixel groothoekcamera Diafragma f/1.8 f/1.8 Deep Fusion √ – Fotografische stijlen √ – Portretmodus (foto) √ √ Frontcamera 7-megapixel camera 7-megapixel camera Diafragma frontcamera f/2.2 f/2.2 5G √ – Draadloos opladen √ √ Aansluiting Lightning Lightning Bluetooth 5.0 5.0 Wifi Wifi 6 Wifi 6 Waterbestendig √ (IP67) √ (IP67) SIM Nanosim + eSIM Nanosim + eSIM Opslag • 64GB

• 128GB

• 256GB • 64GB

• 128GB

• 256GB Kleuren • Middernacht

• Sterrenlicht

• Rood • Zwart

• Wit

• Rood Prijs Vanaf €529,- Vanaf €489,-

Overeenkomsten iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020

Naast bovenstaande verschillen, hebben de twee modellen ook veel overeenkomsten. Beide iPhone SE-modellen hebben een traditioneel iPhone-ontwerp met thuisknop en Touch ID. Je bedient de twee dus op exact dezelfde manier. Ook het scherm is onveranderd: op beide versies zit een 4,7-inch Retina-display met True Tone, brede kleurweergave en 60Hz beeldverversing. Ook de helderheid is op beide modellen gelijk met 625 nits.

Ook belangrijk: beide modellen hebben dezelfde 12-megapixel groothoekcamera met een diafragma van f/1.8. Ook andere aspecten voor de camera zijn gelijk, zoals de digitale zoom, optische beeldstabilisatie en de portretmodus. Hou er wel rekening mee dat je in de nieuwe iPhone SE 2022 dus extra functies hebt zoals fotografische stijlen, slimme HDR 4 en Deep Fusion. Dit levert wel weer iets mooiere foto’s op. De frontcamera is op beide modellen ook gelijk.

Er zijn nog veel meer onderdelen waarop de iPhone SE 2022 en de iPhone SE 2020 met elkaar overeenkomen. Meer specs vind je op onze pagina over de iPhone SE 2022 specificaties.

Conclusie iPhone SE 2022 s iPhone SE 2020

In de basis lijken beide toestellen heel erg op elkaar: de iPhone SE 2022 en iPhone SE 2020 hebben heel erg veel overeenkomsten, bijna meer dan elke andere iPhone. Zelfs de kleuren zijn bijna gelijk. De iPhone SE zal dan ook vooral een specifieke doelgroep aanspreken: mensen die op zoek zijn naar een betrouwbare iPhone voor een niet al te hoge prijs. Stel je niet al teveel eisen, maak je niet overal een foto van en wil je gewoon een snelle iPhone die lekker lang mee gaat, dan is de iPhone SE 2022 een prima keuze. Met de nieuwe A15-chip is hij toekomstbestendiger dan het model uit 2020 en je krijgt er ook nog extra camerafuncties bij. Het grootste voordeel vinden we de verbeterde accuduur. Dankzij de efficiëntere chip gaat de batterij een stukje langer mee. We vonden dat bij het 2020-model nog een vervelende eigenschap, maar dat is nu dus aangepakt.

Anderzijds vinden we ook dat de nieuwe iPhone SE 2022 op een paar punten tekort schiet. De frontcamera is gelijk gebleven, er zit geen U1-chip in en de camera mist ook nog steeds wat mogelijkheden zoals de nachtmodus. Het verschil met de iPhone SE 2020 is daardoor kleiner dan we zouden willen. Dat maakt het kiezen tussen deze twee toestellen een lastige beslissing: wil je zoveel mogelijk geld besparen, dan zou je ook kunnen kijken naar een goede deal voor de iPhone SE 2020.

Ga de iPhone SE 2022 kopen als…

…je de allernieuwste iPhone SE wil.

…je wil profiteren van 5G.

…je zo lang mogelijk met de iPhone wil doen. De A15-chip krijgt langer updates.

…de extra camerafuncties voor jou belangrijk zijn.

…batterijduur voor jou belangrijk is.

Ga de iPhone SE 2020 kopen als…

…je een beperkt budget hebt. De iPhone SE 2022 heeft een hoger prijskaartje.

…je een goede deal vindt voor de iPhone SE 2020.

…je nooit foto’s maakt.

…je de iPhone niet zo heel veel gebruikt.

