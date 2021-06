Het EK 2021 is in volle gang en Nederland doet mee! Geniet optimaal van het Europees Kampioenschap met deze slimme accessoires.

De ultieme voetbalzomer met slimme accessoires

Je kunt pas echt genieten van het Europees Kampioenschap Voetbal als je goed bent voorbereid. Met deze handige en slimme accessoires voor het EK Voetbal maak je je huiskamer oranje, waan je je in het stadion en zorg je voor genoeg te eten en te drinken. De voetbalzomer van 2021 kan wat ons betreft beginnen!

Bekijk Oranje op het grote scherm

De wedstrijden van het EK zijn te volgen via die NOS-app die je op je iPhone of iPad kunt installeren. Toch kijk je veel liever naar voetbal op een groter scherm. Mocht je nog opzoek zijn naar een nieuwe tv, check dan ons overzicht met tv’s die ondersteuning bieden voor AirPlay 2. Hierdoor kun je je moeiteloos je iPhone of iPad met je televisie verbinden, zodat je in de rust je eigen content kunt streamen zonder al teveel gedoe. LG, Samsung en Sony hebben onder andere tv-schermen waarin deze technologie zit ingebouwd. Lees ons artikel door om meer te leren over televisies met AirPlay 2.

Bekijk ook Deze televisies zijn geschikt voor AirPlay 2 In deze gids laten we zien welke televisies op dit moment geschikt zijn voor AirPlay 2. Met deze techniek kun je vanaf je iPhone of iPad direct muziek of video streamen naar je televisie, zonder tussenkomst van een ander apparaat.

Laat je huiskamer oranje kleuren

Je hoeft helemaal niet naar het voetbalstadion om in oranjestemming te komen. Met de slimme verlichting van Philips Hue kleur je je kamer in elke kleur van de regenboog, dus ook oranje! Stel onze nationale kleur in om iedereen te laten zien dat je deze zomer het Nederlands elftal support. Er zijn diverse soorten lampen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Hue White and color ambiance, de Lightstrip en de Hue Play. In ons artikel lees je meer over de verschillende soorten Hue-lampen die er zijn. Je kunt deze lampen via de Hue Play Sync Box ook aan je televisie koppelen. Hierdoor nemen de lampen in je woonkamer de kleur van het televisiescherm over en heb je helemaal het gevoel alsof je in het stadion zit.

Bekijk ook Alles over Philips Hue-lampen en -accessoires Philips Hue is slimme verlichting voor in huis die je met je iPhone of iPad kan bedienen. Wat kun je allemaal met Philips Hue, welke lampen zijn er en waar werkt het mee samen? In deze gids lees je alles wat je wil weten over Philips Hue.

Schreeuw mee met het publiek

Als je echt de sfeer van het stadion thuis wil proeven, moet je zorgen voor goede speakers. Op die manier lijkt het alsof je er helemaal bij bent. Kies voor speakers met AirPlay 2-ondersteuning, zodat je meerdere speakers aan elkaar kunt koppelen. Zo zorg je ervoor dat het “Hup, Holland, hup!” door het hele huis heen klinkt en je er extra van kunt genieten als er wordt gescoord door Nederland. Denk bijvoorbeeld aan verschillende Beoplay-modellen van Bang & Olufsen, speakers van Sonos of de Bose Soundbar. In het ons artikel vind je een handig overzicht van alle speakers met AirPlay 2.

Bekijk ook Deze speakers en receivers werken met AirPlay 2 Met deze AirPlay 2 speakers kun je multiroom audio in je huis krijgen. Welke fabrikanten hebben al AirPlay 2 speakers en welke kun je dan het beste kiezen? Apple's officiële lijst met AirPlay 2 speakers maakt duidelijk welke speakers ondersteuning hebben of binnenkort een update krijgen.

Oranje hoesjes voor iPhone en bandjes voor Apple Watch

Apple heeft ook zelf in het assortiment nog een aantal oranje accessoires. Denk aan het Vitamine C-hoesje voor de iPhone 11-serie of het gelijknamige bandje voor de Apple Watch. Het is onmogelijk om alle oranje gekleurde hoesjes uit te zoeken, maar je vindt bij diverse webshops ongetwijfeld een geschikte kleur, soms ook voor een niet al te hoge prijs.

Zorg voor goed eten

Lekker eten gaat bijzonder goed samen met het kijken van voetbalwedstrijden. Er zijn allerlei slimme barbecues, waarmee je op afstand kan checken wat de temperatuur is. Hiermee kun je buiten barbecueën, terwijl je tegelijkertijd binnen de voetbalwedstrijd bekijkt. Een voorbeeld hiervan is het merk Treager. Je verbindt de barbecue namelijk met een app, zodat je op afstand de temperatuur van je grill kunt bepalen. Het handige is dat deze app ook op je Apple Watch te gebruiken is. Zo brandt je vlees of veganistisch alternatief niet aan en houdt je je hoofd bij de wedstrijd. Er zijn verschillende modellen die je via de app kunt bedienen, zoals de Ironwood 650 en 885 en de Timberline 850. De prijzen variëren van €1.785,- tot €2479,-. Heb je geen zin om zelf te koken? Je kunt ook eten bestellen via de Thuisbezorgd-app op je Apple TV.

Lees ook ons overzicht met de beste barbecue grillthermometers met iPhone-app. Deze zijn vaak een stuk goedkoper en stellen je ook in staat om de binnentemperatuur van je vlees op afstand in de gaten te houden.

Bekijk ook Voor de BBQ: dit zijn de beste grillthermometers met iPhone-app Is jouw steak altijd veel te gaar? Met een goede grillthermometer met iPhone-app kun je van je drankje genieten en tegelijk je vlees en andere BBQ-gerechten beter in de gaten houden. Dit zijn de beste grillthermometers met iPhone-app, die je op afstand kunt uitlezen!

Check vooraf je koelkast

Het is enorm vervelend als je tot de ontdekking moet komen dat er te weinig drinken in de huis is. Met de slimme Family Hub-koelkast van Samsung kun je van buitenaf de inhoud van je koeling bekijken via de SmartThings-app, die ook voor iOS verkrijgbaar is. Dit is verdraaid handig als je je afvraagt of er wel genoeg te drinken is voor jou en je gasten.

Als het nodig is, kun je direct vanuit je werk nog even langs de supermarkt, zodat je op tijd bent voor de wedstrijd. Daarnaast zit er een snelkoelfunctie op, zodat je drankjes altijd de juiste temperatuur hebben deze zomer. Met een prijs vanaf €2.599 is de koelkast aardig aan de prijs, maar dan heb je wel een ultieme voetbalzomer!

Om alles uit het EK te halen, hebben we een overzicht gemaakt met alle handige EK-apps. Zo ben je er helemaal klaar voor om alle wedstrijden te volgen.

Bekijk ook Het EK Voetbal 2021 begint: met deze apps volg je het allemaal Op 11 juni begint het Europees Kampioenschap voetbal 2021! Dit artikel bevat de beste apps om alles van het EK Voetbal 2021 mee te krijgen.

Wil je een bijpassende oranje wijzerplaat op je Apple Watch? Ook dat kan!