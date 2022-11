Als Nederlander bespaar je graag op je boodschappen, zeker in deze dure tijden. Wil je de komende tijd wat zuiniger leven, dan gaan deze apps je daarbij helpen. We laten zien dat geld besparen op boodschappen prima kan samengaan met gezond eten én minder verspillen.

Op je boodschappen besparen met apps

Wil je wat zuiniger gaan leven, of geeft de weegschaal aan dat je te veel bier en chips in huis haalt? Wat je motivatie ook is, met deze handige apps bespaar je op je boodschappen. Lees ook ons overzicht van boodschappen-apps van de supermarkten en kijk ook hoe je op nog meer manieren geld kunt besparen met je iPhone.

Too Good To Go: gooi niets weg

Ga verspilling tegen, terwijl je gezond eet én op je boodschappen bespaart. Dat is waar Too Good To Go voor staat en dat is zowel goed voor het milieu als voor jouw portemonnee. Lokale ondernemers als bakkers, groente- en fruithandelaren of supermarkten, kunnen hier hun restpartijen met korting aanbieden. De voorraad is altijd beperkt, maar de deals zijn vaak meer dan de moeite waard.

Scoupy: ontvang cashbacks en betaal minder

Korting krijgen op je boodschappen, dat willen we allemaal wel. Met Scoupy is dat opeens heel eenvoudig geworden. Meedoen is simpel: je koopt een product uit de selectie van Scoupy, maakt een foto van je kassabon en stuurt deze in via de app. Scoupy zorgt vervolgens ervoor dat je de korting teruggestort krijgt.

Tikkie: korting op sommige levensmiddelen

Je kent de Tikkie-app natuurlijk om betalingen uit te voeren, maar wist je dat er ook regelmatig kortingen in te vinden zijn? Je krijgt bijvoorbeeld korting op Yakult, kauwgum en andere producten. Vaak moet je het product aanschaffen in de supermarkt en vervolgens de kassabon uploaden om de korting te incasseren. De keuze is niet reuze, maar als je de app toch al geïnstalleerd hebt (en die kans is vrij groot) dan is het mooi meegenomen. En je hoeft bijna niets te doen.

Eurosparen: sparen en korting krijgen

Deze app is het meest interessant voor de zuivelliefhebbers onder ons, want het levert kortingen op bij aankoop van de zuivelmerken Campina, Milner, Optimel, Chocomel, Mona, Botergoud, Friesche Vlag, Valess, Yoki, Vifit en meer? Op de actieverpakkingen vind je een spaarcode die 2,50 tot 5 Eurosparen-euro’s waard is. Je kunt met Eurosparen ook korting op andere producten krijgen of ze zelfs gratis proberen. Via de app krijg je cashbacks, maar je kunt ook sparen voor andere dingen zoals een dagje uit. Ook hiermee bespaar je eenvoudig op je dagelijkse boodschappen.

Slim Koken: gezond eten en niets weggooien

Als je wilt besparen op je boodschappen, gaat het niet alleen om slim inkopen. Je moet ook voorkomen dat je voedsel verspilt en weggooit. In de Slim Koken-app van het Voedingscentrum vind je onder meer gezonde recepten, tips om je boodschappen te bewaren en slimme adviezen hoe je op kliekjesdag met restjes lekkere gerechten maakt. Zoeken op ingrediënten is ook geen probleem! Zo hoef je niet meer inspiratieloos door de keuken te dolen, gooi je minder eten weg en ga je ook nog eens gezond aan de slag.

Pepper

Met Pepper kun je zoeken naar kortingen en acties op elk gebied. Ze worden aangeleverd door de actieve community van deze website. Als het gaat om voeding en dagelijkse boodschappen kun je met Scoupy bijvoorbeeld zien waar de babyvoeding in de aanbieding is en welke prijsfouten er zijn bij snoep of dierenvoeding. Behalve landelijke aanbiedingen vind je er ook regelmatig lokale acties, bijvoorbeeld een grote partij afgeprijsd bier of fout geprijsde pakken wasmiddel. Je kunt naar producten zoeken of een alert instellen om te achterhalen wanneer er iets in de aanbieding is.

Promo

Geloof ons: op drogisterijartikelen kun je enorm besparen. Je bent wel gek als je de normale prijzen voor deodorant, tandpasta en haarproducten betaalt want die zijn overal wel ergens in de aanbieding. Promo werkt heel gemakkelijk: zoek het product op en maak deze favoriet, zodat je vervolgens snel kunt kijken waar jouw favoriete merk tandpasta of haargel in de aanbieding is. Bij drogisterijproducten kun je bijna altijd wel ergens 1+1 gratis vinden.

Groupon

Wij gebruiken Groupon niet zozeer voor dagelijkse boodschappen, maar voor uit eten gaan. Je kunt interessante kortingen vinden voor restaurants, waarbij je bijvoorbeeld €25,- voor een driegangenmenu betaalt. Zo hou je vooraf zicht op de kosten, want na het aanschaffen van de Groupon heb je geen verdere kosten meer. Je vindt in Groupon ook kortingen voor hotels, sauna’s, pretparken en ander vermaak. De kortingen kunnen oplopen tot meer dan 80 procent, dus dat is echt de moeite! Groupon helpt je bovendien om lokale aanbiedingen te vinden.

Honey kortingsbonnen

Deze van oorsprong Amerikaanse app hlept je zoeken naar coupons en kortingscodes terwijl je winkelt. Je vindt in deze app kortingen voor voedsel vinden, maar ook voor kleding, reizen en meer. De kortingscodes worden meteen toegepast tijdens het shoppen. Bij elke aankoop verzamel je punten die je kunt inwisselen voor cadeaubonnen.

Met bovenstaande apps bespaar je op je boodschappen en kun je ook nog gezond eten. Welke apps gebruik jij hiervoor?

