Instagram-volgers kwijtgeraakt?

Instagram houdt regelmatig een grote schoonmaak, waarbij vooral spam-accounts worden verwijderd. Het kan daarbij gaan om miljoenen accounts, die offline worden gehaald. Voor jou als gebruiker kan het even schrikken zijn. Opeens zie je je aantal volgers drastisch dalen. Wat is er aan de hand en waarom lijkt het alsof je Instagram volgers kwijt bent?

Instagram-volgers kwijt door een bug

In februari 2019 zijn heel wat Instagram-gebruikers volgers kwijtgeraakt door een tijdelijke bug. Instagram liet weten dat er sprake was van een storing, waardoor het aantal volgers mogelijk niet goed weergegeven wordt. Een dergelijke bug kan wel vaker optreden en is niet iets om je direct zorgen over te maken. Zodra het probleem achter de schermen is opgelost zou je je oorspronkelijke aantal volgers weer moeten zien.

Het is niet gebruikelijk dat er een dergelijke fout opspeelt bij Instagram. Twijfel je of er een storing is? Gebruik dan vooral even je zoekmachine om nieuws over Instagram op te zoeken. Je kunt ook de Twitterpagina van Instagram in de gaten houden.

Instagram-volgers kwijt door opruimactie

Is het aantal volgers op je Instagram-account opeens afgenomen? Dan kan dat te maken hebben met de regelmatige opruimacties van Instagram. Daarbij worden vooral spam-accounts geblokkeerd. Soms zijn die spam-accounts al langere tijd geblokkeerd, maar werden ze nog wel meegeteld. In 2014 voerde Instagram voor het eerst een dergelijke schoonmaakactie uit, waarbij bekende personen zoals Justin Bieber (3,5 miljoen minder) en Kim Kardashian (1,3 miljoen) opeens veel minder volgers hadden. Maar ook voor “gewone” Instagram-gebruikers kan het even slikken zijn.

In november 2018 kondigde Instagram aan dat er maatregelen genomen zouden worden om het aantal niet-authentieke volgers te beperken. Toch blijkt uit reacties op Twitter dat veel gebruikers niet weten waarom ze opeens honderden tot duizenden volgers zijn kwijtgeraakt. Boosheid heeft echter geen zin: alle accounts die zijn weggegooid waren nep of inactief. Het waren geen mensen die daadwerkelijk interesse toonden in jouw foto’s of die zelf iets te melden hadden. Bij dergelijke opruimacties raken mensen gewoonlijk tussen de 2 en 8 procent van hun volgers kwijt.

Instagram-volgers verloren door eigen gedrag

Het kan ook gebeuren dat je volgers op Instagram kwijt zijn omdat je niet optimaal met Instagram omgaat. Volgers kunnen bijvoorbeeld afhaken omdat je niet consistent berichten plaatst, juist te veel berichten deelt of geen goede eerste indruk maakt. Ook kan het zijn dat je bijschriften niet interessant genoeg zijn, of dat er geen consistentie in je berichten zit. Publiceer je vooral foto’s van hoge kwaliteit, dan is het niet mooi als er een lelijke snapshot tussen staat. Je zou die minder mooie foto’s na verloop van tijd weer kunnen verwijderen, zodat alleen de foto’s overblijven die echt uitstralen hoe jij bent.

Het kan ook zijn dat je te veel reclame maakt in je Instagram-berichten of dat je onvoldoende te bieden hebt voor je publiek. Post je alleen maar berichten voor directe vrienden, dan is dit minder belangrijk, maar wil je als influencer gezien worden, dan vergt het een consistente aanpak om een succesvol account op te bouwen.

In plaats van treuren over je kwijtgeraakte volgers kunt beter je energie steken in het vinden van nieuwe Instagram-volgers. Wij hebben een paar goede tips om te zorgen dat jouw Instagram-account een succes wordt!

