In macOS Sonoma wordt het mogelijk om games prioriteit te geven, waardoor de performance verbetert. Ook maakt Apple het gemakkelijker om games over te zetten naar de Mac. In deze gids lees je alles over de gamemodus (in het Engels: Game Mode)!

Gamemodus op de Mac: dit moet je weten

Game Mode voor macOS Sonoma moet ervoor zorgen dat games op de Mac beter presteren, waardoor macOS beter geschikt wordt als gameplatform. En met de speciaal daarvoor beschikbare tool wordt het mogelijk om games gemakkelijk om te zetten naar macOS. Maar hoe kan jij ervan profiteren en hoe kun je het in- en uitschakelen? Dat lees je in deze gids!

Geschikte Macs voor de Game Mode

De gamemodus werkt alleen op Macs met Apple Silicon, oftewel de M1-chip en nieuwer. Het is niet beschikbaar op Intel Macs. Ook zijn er geruchten dat Apple het gamemodus naar iOS en iPadOS zou willen brengen, maar dat is nog geen realiteit.

Gamemodus in- en uitschakelen

Het is niet mogelijk om de gamemodus handmatig in te schakelen als je een spelletje wilt spelen. De modus wordt automatisch actief als een veeleisende game wordt gedetecteerd. Er verschijnt dan een icoon van een gamecontroller in de menubalk.

Wel kun je de functie uitschakelen. Hiervoor klik je op het gamecontroller-icoon en kies je voor pauzeren of uitschakelen.

Wat is gamemodus in macOS Sonoma?

Mac-computers zijn nooit zo populair geweest onder gamers. Dat komt enerzijds omdat er weinig titels beschikbaar zijn, maar ook omdat Apple er weinig aandacht aan heeft besteed. Dat gaat veranderen met macOS Sonoma: Apple zet extra in op het spelen en ontwikkelen van games. Om te zorgen dat bestaande games beter werken is er de Game Mode (gamemodus in het Nederlands).

Met de gamemodus werkt alles soepeler en vloeiender, waardoor je een betere spelervaring hebt. Je bespaart misschien maar een paar milliseconden, maar in een game met veel actie kan dat net het verschil maken. Als gamemodus actief is zal de Mac bij het toewijzen van hardware-resources prioriteit geven aan de game.

De gamemodus werkt met alle games, ook alle recente en aanstaande titels.

Hoe werkt gamemodus?

De gamemodus grijpt op de volgende manier in:

De game krijgt prioriteit bij het toewijzen van CPU- en GPU-performance.

De high-performance kernen van de CPU worden maximaal benut.

De framerate wordt verbeterd.

De latentie bij audio is lager, zodat je minder vertraging hebt als je bijvoorbeeld de AirPods via Bluetooth met je Mac hebt gekoppeld.

De latentie van (Bluetooth-)controllers wordt verlaagd, zodat een druk op de knop sneller effect heeft.

De Bluetooth-samplesnelheid wordt verdubbeld, zodat alles sneller reageert (zie voorgaande twee punten).

Wat is de Game Porting Toolkit?

Naast de optimalisaties in de Game Mode heeft Apple ook een nieuwe tool aangekondigd met de naam Game Porting Toolkit. Hiermee kunnen ontwikkelaars hun games gemakkelijk overzetten naar macOS. Volgens Apple scheelt het “maanden werk” en kun je in een paar dagen zien hoe goed een bestaande game presteert op de Mac. Het optimaliseert de code van de game voor Apple Silicon, waardoor de game soepeler draait.

Simpel gezegd: de toolkit vertaalt de games die zijn geschreven in willekeurige programmeertalen en met een willekeurige game-engine, naar een taal die begrepen kan worden door Apple Silicon-chips. Ze worden daardoor niet alleen speelbaar, maar zijn meteen ook geoptimaliseerd voor macOS. De games Hogwarts Legacy, Stray, Diablo 4 en Cyberpunk 2077 zijn al omgezet, met indrukwekkende resultaten.

Zelf hoeven de ontwikkelaars nauwelijks meer optimalisaties te doen, belooft Apple. Het is wel een beetje vergelijkbaar met Rosetta 2, waarmee je Apple Silicon-software realtime kunt ‘vertalen’ zodat het op een Intel Mac werkt.

Met de Game Porting Toolkit kunnen ontwikkelaars DirextX 12 Windows-geoptimaliseerde titels zonder aanpassingen op macOS uitbrengen. De toolkit zorgt voor de vertaallaag tussen een breed aanbod van game-engines en Apple Silicon. Er zitten Metal Shader Converters in die bestaande HLSL GPU shaders kunnen converteren naar Metal. Metal is een geavanceerde grafische technologie waarmee mooiere graphics mogelijk zijn op iOS, iPadOS en macOS. Met Metal krijgen ontwikkelaars directe toegang tot de GPU (Graphics Processing Unit) van een apparaat, wat resulteert in snellere en efficiëntere grafische verwerking.

Uiteraard kunnen ontwikkelaars er ook voor kiezen om hun games alsnog helemaal van de grond af opnieuw te programmeren, helemaal geoptimaliseerd voor macOS. Maar voor wie daar geen zin in heeft is de Game Porting Toolkit een makkelijke shortcut met veelbelovende resultaten.