Het is weer zover: het is weer tijd voor het Eurovisie Songfestival! Hoe kun je een avondje Songfestival zo leuk mogelijk maken? Met deze Songfestival-apps voor je iPhone en iPad beleef je het Europese zangfestijn met nog meer plezier.

Eurovisie Songfestival 2022: de beste apps

Je vindt het geweldig of je hebt er een hekel aan, maar feit is wel dat er vanavond weer miljoenen mensen kijken naar de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Elk jaar in mei strijden Europese landen om de eerste plek met elk hun eigen liedje. In twee halve finales en een finale wordt uiteindelijk besloten wie van de 40 deelnemers er vandoor gaat met de trofee. Aangezien Måneskin vorig jaar voor Italië won, vindt het feest dit jaar plaats in Turijn. S10 (Stien den Hollander) zal dit jaar met “De diepte” Nederland vertegenwoordigen, terwijl Jérémie Makiese met “Miss You” meedoet voor België. Met de iPhone en iPad haal je meer uit het Eurovisie Songfestival, ook als je geen fan van het liedjesfestijn bent.

Eurovisie Songfestival 2022: waar en wanneer?

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar plaats in Turijn. Nederland zal dinsdag in de halve finale als achtste optreden. België doet op donderdag mee en is als zestiende aan de beurt. Mochten België zich door de halve finales weten te zingen, dan zien we Jérémie Makiese zaterdag terug. Het Eurovisie Songfestival zelf kun je kijken via NPO 1. De uitzenddata zijn als volgt:

Eerste halve finale (onder andere Nederland): dinsdag 10 mei 2022, 21:00

Tweede halve finale (onder andere België): donderdag 12 mei 2022, 21:00

Finale: zaterdag 14 mei 2022, 21:00

Je kan natuurlijk kijken via de televisie, maar het kan gewoon ook via de iPhone en iPad. In onze artikelen lees je alles over televisiekijken op je iPhone en iPad. We hebben ook een aparte lijst over tv-kijken op de Apple TV.

Bekijk ook Televisiekijken op je iPhone en iPad met Nederlandse apps Televisiekijken doe je net zo makkelijk op je iPhone en iPad, waar je maar wilt. Met deze Nederlandse apps kijk je tv, overal en op elk moment. Bekijk ook Televisiekijken op de Apple TV: dit zijn de mogelijkheden Wil je televisiekijken met je Apple TV? Dat kan! Sommige apps zijn beschikbaar op de Apple TV zelf, terwijl je voor andere apps gebruik moet maken van AirPlay. Wat zijn de mogelijkheden voor televisiekijken op de Apple TV? Je leest het hier!

De officiële Eurovisie Songfestival-apps

Dit jaar zijn er maar liefst twee officiële apps beschikbaar voor het Eurovisie Songfestival: de internationale versie van de organisatie zelf en de Nederlandse variatie van de uitzendende omroep AVROTROS.

Eurovision Song Contest app

Als je je van tevoren wil verdiepen in alle deelnemers van dit jaar, dan is de officiële app een goed uitgangspunt. De app is eenvoudig te gebruiken en biedt nuttige informatie. Met deze app word je op de hoogte gehouden van het laatste Songfestivalnieuws met allerlei foto’s en video’s en kun je achtergrondinformatie lezen over de deelnemers van dit jaar. Je kunt ook herinneringen instellen, zodat je een pushbericht krijgt zodra de uitzendingen van start gaan. Wanneer de lijnen worden geopend om te stemmen op je favoriet, kun je via de app een sms-of belstem versturen.

Eurovisie Songfestival app

Wil je met je vrienden de 40 deelnemers jureren? Dan kun jullie de app van AVROTROS downloaden en gezamenlijk een pool aanmaken. Vervolgens beoordeel je elke artiest op basis van het nummer, de act en de outfit, zodat jullie zelf een winnaar aan kunnen wijzen. Je ziet ook meteen wat de rest van Nederland heeft gestemd en wat de officiële Europese uitslagen zijn.

Songfestivalmuziek beluisteren via Apple Music en Spotify

Ook de streamingdiensten besteden dit jaar weer aandacht aan het liedjesfestijn. Zowel bij Spotify als Apple Music kun je alle muziek beluisteren. Bij Apple Music luister je naar alle nummers via de afspeellijst van dit jaar. Spotify heeft ook een eigen afspeellijst gemaakt met alle deelnemende nummers waar je je op kunt abonneren. Er is ook een afspeellijst met alle winnaars van de afgelopen jaren.

Eurovisie Songfestival op Twitter, Facebook en Snapchat

Het Eurovisie Songfestival is eigenlijk het leukst als je deze volgt met sociale media. Op Twitter heeft het festijn een cultstatus gekregen, al dan niet door de soms vreemde optredens en valszingende artiesten. @Eurovision is het officiële account en @Songfestival volg je voor Nederlands nieuws, maar het wordt pas veel leuker als je kijkt naar tweets met de hashtags #Eurovision, #ESC2022, #Eurovisie of #songfestival. De meest creatieve Twitteraars volgen het Songfestival op de voet en zorgen vaak voor een avond met hilarisch commentaar. Over commentaar gesproken: je kunt de Nederlandse commentator Cornald Maas volgen via @cornaldm. S10 volg je via haar persoonlijke account @S10sdonnie. Wil je zelf Stien een hart onder de riem steken, dan kan dat met de hashtag #1metS10.

Op Facebook kun je ook alle nieuwtjes over het Songfestival volgen via het officiële Eurovision-account, al is het daar een stuk minder leuk dan via Twitter. Eurovision heeft ook een eigen Snapchat-account, al lijkt daar wat minder te gebeuren. Wil je ze volgen, dan scan je de Snapcode via deze link. Tot slot is er nog een Instagram-account van het Songfestival die je bekijkt via deze link.

Nog meer Songfestival apps

Je kunt een avondje Songfestival nog leuker maken met onderstaande apps. Je kunt zelf punten toekennen, er een drankspelletje met vrienden van maken of een quiz doen om in de stemming te komen.

EurovisionGP (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.2+) - Fan-made app voor het Songfestival.

, iOS 10.2+) - Fan-made app voor het Songfestival. Eurovisie Quiz (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Test je kennis met deze quiz.

My Eurovision Scoreboard (gratis, iPhone + IAP , iOS 12.0+) - Zelf punten toekennen aan landen, waarbij je je lijstjes ook kunt vergelijken per land.

, iOS 12.0+) - Zelf punten toekennen aan landen, waarbij je je lijstjes ook kunt vergelijken per land. Eurofans Radio (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Luister naar dit radiostation dat helemaal draait om het Eurovisie Songfestival.

Eurovision Videos (gratis, iPhone/iPad, iOS 8.4+) - Kijk terug op de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. Deze app bevat een uitgebreide collectie van hoogte- en dieptepunten.