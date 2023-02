Kies jouw ideale draadloze oordopjes

Draadloze oordopjes zijn handig als je veel bewegingsvrijheid wilt hebben. Het kabeltje kan niet blijven haken en de oordopjes kunnen bij een plotselinge beweging ook niet uit je oor worden getrokken. Maar hoe kies je de draadloze oordopjes die het best bij jou passen en waar moet je op letten? Deze gids helpt je op weg!

#1 Vormfactor van oordopjes

Als Apple -gebruiker denk je misschien meteen aan de AirPods als je draadloze oordopjes zoekt. Er zijn veel tevreden gebruikers van AirPods , maar toch hoeft het niet de perfecte oplossing voor jou te zijn. Iedereen heeft andere voorkeuren als het om oordopjes gaat, zoals draagcomfort, vormfactor, gebruikte draadloze technologie, geluidskwaliteit, latency, batterijduur en meer. Er zijn ook aspecten waar je minder op hoeft te letten, zoals de aanwezigheid van een ingebouwde microfoon (dit is vrijwel altijd aanwezig). Hieronder bespreken we de verschillende punten.

De vormfactor en het formaat zijn erg belangrijk bij je keuze. Er zijn tegenwoordig heel wat draadloze oordoppen met een steeltje, in navolging van de AirPods. Kijk bijvoorbeeld eens naar de JBL Live Pro 2 of de OnePlus Buds Pro 2. Deze hebben als voordeel dat je ze gemakkelijk uit je oor kunt halen, door het steeltje vast te pakken. Bij de AirPods zitten er ook nog allerlei functies in de steeltjes, die je door te knijpen of te tikken kunt activeren.

Vind je een model met steeltje niet mooi, dan is er gelukkig keuze genoeg uit compactere modellen die als een soort bolletje in je oor zitten. Voorbeelden zijn de Bose QuietComfort Earbuds en de Sony WF-1000XM4. Daarnaast zijn er modellen met rubberen oorhaken, die ervoor zorgen dat het oordopje steviger in je oor zit. De Beats Powerbeats Pro zijn hiervan een goed voorbeeld.

#2 Met of zonder eartips

Bij de AirPods kun je kiezen uit het normale model dat losjes in je oor hangt, of het Pro-model met rubberen eartips. Deze klemmen zich vast in je oor en sluiten de gehoorgang af. Sommige mensen vinden dit iets minder prettig. Als je kijkt naar oordopjes van andere merken, dan zullen ze vaak voorzien zijn van rubberen eartips. Dit is noodzakelijk voor de juiste pasvorm en voor actieve ruisonderdrukking, waar we verderop dieper op in gaan. De Sony LinkBuds zijn een goed voorbeeld van oortjes met rubberen eartips.

#3 Geluidskwaliteit

Oudere Bluetooth-headsets waren nog niet geoptimaliseerd voor het afspelen van muziek in hoge kwaliteit, waardoor sterke compressie optrad. Inmiddels is dit bij alle oordopjes wel in orde, al is het (zelfs bij de AirPods) vaak nog niet mogelijk om lossless muziek in de hoogst mogelijke kwaliteit af te spelen. Daarbij wordt vaak Bluetooth als schuldige aangewezen. De draadloze verbinding zou nog niet in staat zijn om audio in hoge kwaliteit te versturen. Daarbij speelt mee dat Bluetooth aptX nog niet op de iPhone en iPad wordt ondersteund. Behalve naar het frequentiebereik is het ook goed om naar de Bluetooth-versie te kijken. Hoe hoger hoe beter. Bluetooth 5.x is voor hedendaagse oordopjes wel zo’n beetje de standaard.

Natuurlijk is niet alleen Bluetooth verantwoordelijk voor de uiteindelijke geluidskwaliteit. Je moet ook letten op de kwaliteit van de componenten en de geluidsinstellingen die de fabrikant aanbiedt via de eigen app. Verder kan geluidsbeleving erg persoonlijk zijn. Wat de ene persoon als een prima geluid ervaart, vindt de ander niet om aan te horen. Voorkeur voor bepaalde merken speelt daarbij vaak een belangrijke rol.

Oordopjes die in staat zijn om hi-res audio af te spelen zijn bijvoorbeeld de Bose Quietcomfort Earbuds II, Sony WF-1000XM4 en de Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Maar of je Samsung-oordopjes wilt dragen, is nog maar de vraag.

Sommige fabrikanten hebben speciale technieken ontwikkeld om de audio-ervaring te optimaliseren. Zo heeft Bose de CustomTune-technologie om de noise cancelling en audioprestaties aan te passen aan de vorm van jouw oren. Wanneer je de oordopjes in je oren doet, hoor je een toon die ervoor zorgt dat de akoestiek van je oren wordt gemeten. Zo geniet je van gepersonaliseerd geluid en de best mogelijke noise cancelling.

#4 Batterijduur

Draadloze oordopjes hebben twee nadelen: je met ze eerst koppelen voordat je ze kunt gebruiken en je moet ze regelmatig opladen. Dat laatste hoeft geen probleem te zijn als je er een opbergdoosje bij krijgt, dat tevens dienst doet als laadstation. Stop de oortjes regelmatig even in het doosje en je kunt naar hartenlust luisteren. Bij de AirPods Pro wordt de gebruiksduur van 6 uur daarmee verlengd tot 24 uur. Ook bij andere oordopjes moet je rekenen op een gebruiksduur tussen de 4 en 8 uur, waarbij je dit kunt verlengen tot 24 uur of zelfs 30 uur dankzij opladen via het doosje.

#5 Ruisonderdrukking

Bij oordopjes met ruisonderdrukking heb je de keuze uit twee varianten: actief en passief. Passief houdt in dat je gehoorgang simpelweg wordt afgesloten, meestal met een rubberen eartip. Dit houdt de herrie enigszins buiten, maar je hoort nog wel de gedempte omgevingsgeluiden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Sony WF-C500, die dan ook wat lager geprijsd zijn.

Bij actieve ruisonderdrukking (ANC) wordt het omgevingsgeluid actief gedempt. Microfoons aan de buitenkant registreren het geluid en de oortjes produceren antigeluid om dit te neutraliseren. Dit maakt het mogelijk om geconcentreerd te werken, omdat je bijna volledige stilte hoort. Dit werkt het best bij monotone geluiden, zoals een zoemende vliegtuigmotor. Bij plotselinge en schelle geluiden zoals kinderstemmen, hoor je nog steeds wel iets. De AirPods Pro van Apple zijn de bekendste oortjes met actieve ruisonderdrukking en dit werkt over het algemeen erg goed.

#6 Ruimtelijk geluid

Apple heeft Spatial Audio op de AirPods, terwijl andere fabrikanten hun eigen oplossing ontwikkeld. Zo bieden de Sony Linkbuds S “immersive sound”, waardoor ze ideaal zijn voor AR-games. Elders bij Apple vind je de Beats Fit Pro, die ook werken met ruimtelijke audio. Gebruik je je oordopjes ook om films te kijken, dan is ruimtelijk geluid een enorm pluspunt: het lijkt alsof de actie van alle kanten komt en door de plaatsing van geluid in de ruimte is het effect nog realistischer.

#7 Prijs

Zoek je draadloze oordopjes onder de 50 euro, dan ben je aangewezen op modellen zoals de JBL Wave 300 TWS en de OnePlus Nord Buds. Je zou ook kunnen kijken naar AirPods-klonen die vaak maar een paar tientjes kosten. Apple zit met de AirPods in het middensegment: met een instapprijs van iets boven de honderd euro zijn ze zeker niet de duurste en als je kijkt naar de duurdere modellen van Bose en Sony, dan lopen die ook al snel richting de 250-300 euro. In het hogere segment vinden we bijvoorbeeld de Sennheiser TV Clear Set van 350 euro en diverse modellen van Bowers & Wilkins. Dat de Bowers & Wilkins PI7 oordopjes op de foto hieronder relatief duur zijn, heeft niet alleen te maken met de geluidskwaliteit maar ook met de kwaliteit van de materialen en de afwerking.

Wil je weten welke draadloze oordopjes we aanraden? Lees onze round-up!

