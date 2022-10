Tweede wereldtitel voor Max Verstappen?

Verstappen krijgt zondag opnieuw de kans om nog ruim vóór het einde van het seizoen de wereldtitel in de Formule 1 te pakken. Dat zit zo: als hij in de Grote Prijs van Japan minimaal 8 punten meer pakt dan Charles Leclerc, 6 punten meer dan zijn teamgenoot Sergio Pérez én de snelste raceronde maakt, dan heeft hij zijn tweede titel binnen. Er volgen daarna nog vier races, die Verstappen op z’n gemak kan uitrijden: de grands prix van de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi.

❥ Dit artikel wordt je aangeboden door Viaplay. Lees onze disclaimer.

Dit is nu de WK-stand:1. Max Verstappen – 341 punten2. Charles Leclerc – 237 punten3. Sergio Pérez – 235 punten

Als alles lukt krijgt verstappen 26 punten erbij en komt hij uit op een totaal van 367. Voor zijn grootste concurrent Leclerc is de tweede plaats dan het hoogst haalbare. Verstappen kan ook later nog kampioen worden, maar met een zege in Japan is wel het meest toekomstzekere scenario. En in de thuiswedstrijd voor motorleverancier Honda zou dat de ultieme kers op de taart zijn. Superspannend dus! Daar wil je geen moment van missen en dat hoeft ook niet, want alle races zijn op Viaplay te kijken.

Zet je wekker, want je moet vroeg uit bed!

Vrijdag

05.00 – 06.00 uur: eerste vrije training

08.00 – 09.30 uur: tweede vrije training

Zaterdag

05.00 – 06.00 uur: derde vrije training

08.00 – 08.18 uur: kwalificatie Q1

08.25 – 08.40 uur: kwalificatie Q2

08.48 – 09.00 uur: kwalificatie Q3

Zondag

07.00 uur: race

Met zijn tweede wereldtitel is Verstappen de zevende coureur die zich tweevoudig wereldkampioen mag noemen. De Italiaan Alberto Ascari (1952, 1953), de Britten Graham Hill (1962, 1968) en Jim Clark (1963, 1965), de Braziliaan Emerson Fittipaldi (1972, 1974), de Fin Mika Häkkinen (1998, 1999) en de Spanjaard Fernando Alonso (2005, 2006) gingen hem voor. Alonso is van die coureurs als enige ook nog actief in de koningsklasse. Recordhouders zijn de Brit Lewis Hamilton en de Duitser Michael Schumacher, met beiden zeven wereldtitels.

De Formule 1 kijk je natuurlijk op Viaplay

Viaplay heeft van 2022 tot en met 2024 de rechten van de Formule 1 in Nederland. Dit is dan ook de beste plek om te kijken naar de Formule 1 en naar de andere belangrijke sporten zoals de Engelse Premier League, de Duitse Bundesliga en alle PDC-darttoernooien volgen. Christijan Albers, Giedo van der Garde en Tom Coronel voorzien je van analyses en voormalig NOS-nieuwslezeres Amber Brantsen presenteert de live-uitzendingen. Mika Hakkinen, David Coulthard en Tom Kristensen zijn de internationale experts die op locatie hun visie delen, terwijl Stéphane Kox vanuit de paddox verslag doet.

Een abonnement op Viaplay kost €13,99 per maand; dit is inclusief alle sporten (dus ook darten, de Premier League en de Bundesliga) en het volledige aanbod van films en series, dat in heel Europa te kijken is, ook in Noorwegen en Zwitserland. Verder is er content voor kinderen beschikbaar en zijn er allerlei Originals, die je nergens anders ziet. De goedkoopste manier om een jaarabonnement bij Viaplay af te sluiten is via Viaplay zelf. Dit kost je 99 euro per jaar, dus 8,25 euro per maand. Dit is goedkoper dan een jaarabonnement bij zowel Ziggo of KPN. Daarnaast kun je via T-Mobile en Caiway abonnee worden. Het is maar net waar je tv-abonnement loopt. Rechtstreeks bij Viaplay afsluiten is voor iedereen mogelijk.

Viaplay-app

Viaplay heeft een eigen app waarmee je de Formule 1 kan kijken op je iPhone, iPad, Apple TV, gameconsole of smart tv. Ook AirPlay en Google Chromecast worden ondersteund.

Met de race in Japan zijn we nog niet klaar, want zo ziet de rest van de Formule 1 agenda 2022 eruit:

23 oktober: Austin, Verenigde Staten

30 oktober: Mexico

13 november: Brazilië

20 november: Abu Dhabi

Het loont dus de moeite om een abonnement op Viaplay te nemen, zodat je niets mist van het zinderende vervolg van het seizoen!