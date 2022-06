Apple heeft de nieuwe alles-in-één cadeaukaart uitgebracht in Nederland, zo ontdekte iCulture. Voorheen waren er twee soorten cadeaukaarten, maar de nieuwe versie kun je gebruiken in zowel de App Store, iTunes Store als in de fysieke en online Apple Store.

Als je iemand wilde verrassen met een Apple-cadeaukaart, had je de keuze uit twee opties: een App Store- en iTunes-kaart of een Apple Store-cadeaukaart. Die eerste kan alleen gebruikt worden in de App Store, iTunes Store of voor andere digitale content zoals iCloud+, Apple Music of Apple Arcade. De Apple Store-cadeaukaart kon daarentegen alleen gebruikt worden voor producten en accessoires in de online en fysieke Apple Store. In de VS heeft Apple twee jaar geleden deze twee kaarten al samengevoegd maar vanaf nu is dit ook in Nederland en enkele andere Europese landen het geval. Er is dus nu nog maar één cadeaukaart voor zowel software als hardware.



Nieuwe Apple-cadeaukaart in Nederland voor hardware en software

De nieuwe Apple-cadeaubon is beschikbaar in meerdere ontwerpen. In totaal zijn er vijf designs en bij de fysieke versie van de cadeaukaart is het Apple-logo een verzamelbare sticker. Maar het grote voordeel van deze cadeaubon is dat je hem overal bij Apple kan inwisselen. Je gebruikt namelijk één en hetzelfde tegoed voor zowel de online diensten als voor shoppen in de Apple Store.

De nieuwe Apple-cadeaukaart is hier te bestellen

In Nederland kun je de cadeaukaart per e-mail naar iemand versturen. We verwachten dat de fysieke versies met sticker te koop zijn in de Apple Store in Amsterdam, Haarlem en Den Haag. Qua bedrag kan je kiezen voor €25,-, €50,- en €100,-, net als bij de vroegere iTunes-kaarten. Je kan ook een ander bedrag kiezen. De nieuwe Apple-cadeaukaart is nu ook beschikbaar in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en andere Europese landen. België doet vooralsnog niet mee.

Als je nog tegoed hebt op jouw Apple ID-saldo, kun je dit vanaf nu dus ook gebruiken voor aankopen in de Apple Store. Het is in Nederland helaas niet mogelijk om het saldo op een digitale betaalkaart in de Wallet-app te zetten, zoals dat sinds kort wel in de VS mogelijk is.

Einde van iTunes-aanbiedingen?

Dat de nieuwe alles-in-één cadeaukaart nu beschikbaar is in Nederland, komt niet helemaal als een verrassing. Bij iCulture houden we al jarenlang kortingen op App Store- en iTunes-kaarten in de gaten, maar de laatste keer dat je in Nederland bonustegoed kreeg was in april. Het zou dus zomaar kunnen dat er een einde komt aan de App Store en iTunes-aanbiedingen, omdat er dus nog maar één Apple ID-saldo is die je overal kan gebruiken. Oudere App Store- en iTunes-kaarten kunnen vanaf nu namelijk ook gebruikt worden voor aankopen in de App Store, zo is te lezen bij Apple. Korting op dergelijke kaarten wordt daardoor een stuk onwaarschijnlijker, omdat je in dat geval ook flinke korting op fysieke producten in de Apple Store zou kunnen krijgen.

In België zijn er nog wel regelmatig kortingen op App Store- en iTunes-kaarten geweest. Daar is de nieuwe alles-in-één Apple-cadeaukaart dan ook niet beschikbaar en kan het saldo niet gebruikt worden in de Apple Store.